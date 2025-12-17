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Κάτω από το 70% η συμμετοχή της Viohalco στην Cenergy μετά την πώληση 3,7 εκατ. μετοχών
Επιχειρήσεις
21:38 - 17 Δεκ 2025

Κάτω από το 70% η συμμετοχή της Viohalco στην Cenergy μετά την πώληση 3,7 εκατ. μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η συμμετοχή της Viohalco στη θυγατρική της Cenergy Holdings μειώθηκε κάτω από το όριο του 70%, μετά τη διάθεση 3.723.481 μετοχών της Cenergy. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Viohalco υποχώρησε από 71,46% σε 69,71%.

Πιο συγκεκριμένα, η Cenergy Holdings SA γνωστοποίησε ότι χθες (16/12) έλαβε επίσημη ενημέρωση από τη Viohalco σχετικά με τη μεταβολή σημαντικής συμμετοχής. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από την πώληση των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy από τη Viohalco.

Αναλυτικότερα, η Viohalco κατέχει πλέον άμεσα το 69,68% των δικαιωμάτων ψήφου της Cenergy Holdings, ενώ επιπλέον ποσοστό 0,03% προκύπτει μέσω ιδίων μετοχών της Cenergy Holdings, η οποία ελέγχεται από τη Viohalco.

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 14 του βελγικού νόμου της 2ας Μαΐου 2007, ο οποίος αφορά τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στη μετοχική σύνθεση εισηγμένων εταιρειών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η Cenergy Holdings δημοσιοποίησε το περιεχόμενο της ενημέρωσης που έλαβε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Cenergy:

1. Περίληψη της γνωστοποίησης

Η Cenergy Holdings SA (Cenergy Holdings) ανακοινώνει ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών από την Viohalco SA (Viohalco). Σε συνέχεια διάθεσης από την Viohalco 3.723.481 υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings SA, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco στη Cenergy Holdings κατήλθε του ορίου του 70%, ήτοι από 71,46% σε 69,71% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Cenergy Holdings (ήτοι 69,68% που κατέχει άμεσα η Viohalco και 0,03% λόγω ιδίων μετοχών της Cenergy Holdings, ελεγχόμενη εταιρεία από την Viohalco). Σύμφωνα με την υποχρέωσή της υπό το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2 ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε εισηγμένες εταιρείες, η Cenergy Holdings δημοσιεύει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρέλαβε.

2. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης

Η από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαιωμάτων ψήφου

• Γνωστοποίηση από: Η μητρική εταιρία ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο

• Στοιχεία υπόχρεου γνωστοποίησης: Viohalco SA Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο Cenergy Holdings SA Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

• Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των καθορισμένων ορίων: 12 Δεκεμβρίου 2025

• Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 70%

• Παρονομαστής: 212.384.903 μετοχές

• Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες:

viohalco_1d986.jpeg

• Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχει τη συμμετοχή: Η Viohalco SA ελέγχει την Cenergy Holdings SA.

• Επιπλέον πληροφορίες: Σε συνέχεια διάθεσης από την Viohalco 3.723.481 υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings, η Viohalco κατέχει πλέον το 69,68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings (που αντιστοιχεί στο 69,71% των δικαιωμάτων ψήφου λόγω ιδίων μετοχών).

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