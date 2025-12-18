Διάγγελμα Τραμπ: Πριν έντεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος, τώρα το διορθώνω

Το βράδυ της Τετάρτης (18/12) – σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του – ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Στο επίκεντρο της 18λεπτης ομιλίας του – κατά την οποία κατέβαλε σκληρές προσπάθειες να μην ξεφύγει από τον χρόνο – βρέθηκε ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εισέπραξε για μία ακόμη φορά τα «βέλη» του Τραμπ.

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος. Και το διορθώνω», είπε ο Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του.

Σημείωσε, δε, μια πληθώρα παραπόνων από την εποχή του Μπάιντεν, όπως: τα «ανοιχτά» σύνορα, οι τρανς άνδρες που αγωνιζόταν σε γυναικεία αθλήματα, το έγκλημα, οι «χειρότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ» και μια «άρρωστη και διεφθαρμένη» ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήθηκαν από πολιτικούς που αγωνίζονταν μόνο για τους εσωτερικούς, τους παράνομους μετανάστες, τους εγκληματίες καριέρας, τους εταιρικούς λομπίστες, τους κρατούμενους, τους τρομοκράτες και, πάνω απ' όλα, τα ξένα έθνη που μας εκμεταλλεύτηκαν σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε, δε, την ομιλία του, επαινώντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να ανακόψει τη ροή της παράνομης μετανάστευσης. Πιο αναλυτικά, ανέφερε:

«Τους τελευταίους επτά μήνες, κανένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, ένα κατόρθωμα που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο. Θυμάστε όταν ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειαζόταν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για να βοηθήσει στο κλείσιμο των συνόρων; Όπως αποδείχθηκε, δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν απλώς έναν νέο πρόεδρο. Κληρονομήσαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και γρήγορα τα μετατρέψαμε στα ισχυρότερα σύνορα στην ιστορία της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι τόσο ως πρόεδρος, όσο και ως υποψήφιος, ο Τραμπ έχει καταστήσει τη μετανάστευση ένα από τα κύρια ζητήματά του. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον χειρισμό του στα ζητήματα μετανάστευσης, ενώ το 44% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων τον εγκρίνει, αναφέρει το CNN.

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει σε μεγάλο βαθμό την καταστολή της μετανάστευσης στο εσωτερικό, εντείνοντας τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυξάνοντας τις απελάσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 605.000 απελάσεις από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Στην οικονομία «περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομία, είπε ότι διαφαίνονται σημάδια ενίσχυσης σήμερα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον «υψηλό πληθωρισμό» που βρήκε από τον Μπάιντεν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο οποίος θα υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια.

Μιλώντας για την οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τιμών παρά την ευρεία απογοήτευση των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής.

«Μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο», δήλωσε, αναφέροντας μια σειρά από προϊόντα που είναι φθηνότερα σε σύγκριση με πέρυσι. «Μειώνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις μειώνω πολύ γρήγορα», είπε.

Δεν δίστασε, δε, να σημειώσει ότι αυτό που διορθώνει τώρα είναι το «οικονομικό χάος» που είχε δημιουργήσει ο Τζο Μπάιντεν και να υποσχεθεί πως οι Αμερικανοί το 2026 θα ανακουφιστούν οικονομικά, εν μέρει και μέσω του «μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου» που πέρασε για το φορολογικό.

Κατέληξε, τελικά, πως η οικονομία έχει ήδη διασωθεί, χάρη στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων, και πως στο εξής θα υπάρξει μόνο βελτίωση.

«Η χώρα μας ήταν έτοιμη να αποτύχει, να αποτύχει ολοκληρωτικά», είπε. «Τώρα, όμως, είμαστε η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο».

«Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί», είπε χαρακτηριστικά.