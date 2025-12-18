Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επαινεί τις ΗΠΑ για κυρώσεις σε βάρος δικαστών του ΔΠΔ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε σήμερα τις «δυναμικές ενέργειες» των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επέβαλαν κυρώσεις σε δύο ακόμη δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Οι κυρώσεις ακολουθούν την απόρριψη από τους δικαστές αυτούς ενός αιτήματος του Ισραήλ, που αμφισβητούσε την αρμοδιότητα του ΔΠΔ να διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ εκτιμά την αποφασιστική ηγεσία και τις δυναμικές ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο Twitter/X.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την προσέγγιση των ΗΠΑ «καθοριστική» και υπογράμμισε ότι η δράση αυτή αποτελεί σημαντική απάντηση σε ό,τι η χώρα του θεωρεί σοβαρή απειλή για τη συνεργασία και την ασφάλεια των δύο κρατών.

Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ ακολουθεί μια σειρά προηγούμενων κυρώσεων που είχαν στόχο άλλους δικαστές του ΔΠΔ, εντείνοντας την ένταση μεταξύ Ισραήλ και διεθνούς δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέση με τη διερεύνηση καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου απέδωσε στις αμερικανικές ενέργειες «σταθερότητα και προστασία των διεθνών σχέσεων» και επανέλαβε την προσήλωση του Ισραήλ στην αντιμετώπιση των απειλών που θεωρεί ότι πηγάζουν από «πολιτικοποιημένες δικαστικές διαδικασίες».