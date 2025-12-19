ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ιστορικά υψηλά το δημόσιο χρέος της Γαλλίας – Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες
Ειδήσεις
16:00 - 19 Δεκ 2025

Σε ιστορικά υψηλά το δημόσιο χρέος της Γαλλίας – Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των 3,482 τρισεκατομμυρίων ευρώ διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 117,4% του ΑΕΠ, ποσοστό που δεν έχει καταγραφεί ξανά, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνει το Insee, μόνο μέσα στο τελευταίο έτος —κατά το οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ— το γαλλικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 181 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες στον Τύπο και στους οικονομικούς αναλυτές για τη μελλοντική πορεία της γαλλικής οικονομίας, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ελλείψει έκτακτων δημοσιονομικών παρεμβάσεων, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 129% του ΑΕΠ έως το 2030.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί το γεγονός ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2026. Ως αποτέλεσμα, η χώρα ενδέχεται να εισέλθει στο νέο έτος χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό, γεγονός που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να προσφύγει σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία των εσόδων και των δαπανών του κράτους για όσο διάστημα παραμένει το αδιέξοδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ
Αναλύσεις

Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ

Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πολιτική

Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία
Πολιτική

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών
Πολιτική

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες
Ειδήσεις

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»
Ειδήσεις

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Αυτοδιοίκηση
01/07/2026 - 16:20

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:18

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:15

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

ΥΔΡΕΥΣΗ
01/07/2026 - 16:01

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 16:01

H AUTOHELLAS Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα

Οικονομία
01/07/2026 - 15:54

Παπαθανάσης: Ούτε ευρώ χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει την πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ