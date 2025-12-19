Σε ιστορικά υψηλά το δημόσιο χρέος της Γαλλίας – Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες

Στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των 3,482 τρισεκατομμυρίων ευρώ διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 117,4% του ΑΕΠ, ποσοστό που δεν έχει καταγραφεί ξανά, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνει το Insee, μόνο μέσα στο τελευταίο έτος —κατά το οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ— το γαλλικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 181 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες στον Τύπο και στους οικονομικούς αναλυτές για τη μελλοντική πορεία της γαλλικής οικονομίας, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ελλείψει έκτακτων δημοσιονομικών παρεμβάσεων, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 129% του ΑΕΠ έως το 2030.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί το γεγονός ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2026. Ως αποτέλεσμα, η χώρα ενδέχεται να εισέλθει στο νέο έτος χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό, γεγονός που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να προσφύγει σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία των εσόδων και των δαπανών του κράτους για όσο διάστημα παραμένει το αδιέξοδο.