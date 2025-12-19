Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Υπενθυμίζεται, στον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, ανιχνεύθηκε ποσότητα αλκοόλ 0,29 gr/l.
Στον ηθοποιό και σύντροφο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επεβλήθη πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
Η ανάρτησή του έχει ως εξής:
«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.
Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ».
Υπενθυμίζεται πως, ο βουλευτής έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας στη Λεωφόρο Αμαλίας, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.