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Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πολιτική
15:47 - 19 Δεκ 2025

Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με χιούμορ, όπως προκύπτει από ανάρτησή του την Παρασκευή (19/12).

Υπενθυμίζεται, στον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, ανιχνεύθηκε ποσότητα αλκοόλ 0,29 gr/l.

Στον ηθοποιό και σύντροφο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επεβλήθη πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ».

Υπενθυμίζεται πως, ο βουλευτής έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας στη Λεωφόρο Αμαλίας, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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