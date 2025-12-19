Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ

Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης της μετοχής, το οποίο στηρίζεται στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στις δυνατότητες για επιλεκτικές εξαγορές (bolt-on M&A) και στην ελκυστική αποτίμηση. Όπως επισημαίνεται, η Titan διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount 37% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες εταιρείες και 51% έναντι των αμερικανικών, με βάση τον προβλεπόμενο δείκτη EV/EBITDA για το 2026.
Ακόμη και μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου, η αποτίμηση της Titan παραμένει στις 8 φορές το EV/EBITDA του 2026, γεγονός που συνεπάγεται ένα μεν σημαντικό αλλά εύλογο discount 25% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών και 47% έναντι των αμερικανικών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συμφωνίες στη Γαλλία (Vracs de l’Estuaire) και την Τουρκία (Tracim), η Pantelakis εκτιμά ότι τα EBITDA θα φθάσουν τα 0,9 δισ. ευρώ το 2029, με μέση ετήσια αύξηση 8% σε ορίζοντα τετραετίας, περιθώρια άνω του 26% και κέρδη περίπου 6 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, αυτό αφήνει περιθώριο για μόχλευση έως το 1x του EBITDA, υποδηλώνοντας πρόσθετη δυναμική για εξαγορές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.