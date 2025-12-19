ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ
Αναλύσεις
15:51 - 19 Δεκ 2025

Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Pantelakis Securities αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Titan στα 59 ευρώ από 51,5 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση). Με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 49,35 ευρώ, το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται περίπου στο 20%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης της μετοχής, το οποίο στηρίζεται στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στις δυνατότητες για επιλεκτικές εξαγορές (bolt-on M&A) και στην ελκυστική αποτίμηση. Όπως επισημαίνεται, η Titan διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount 37% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες εταιρείες και 51% έναντι των αμερικανικών, με βάση τον προβλεπόμενο δείκτη EV/EBITDA για το 2026.

Ακόμη και μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου, η αποτίμηση της Titan παραμένει στις 8 φορές το EV/EBITDA του 2026, γεγονός που συνεπάγεται ένα μεν σημαντικό αλλά εύλογο discount 25% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών και 47% έναντι των αμερικανικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συμφωνίες στη Γαλλία (Vracs de l’Estuaire) και την Τουρκία (Tracim), η Pantelakis εκτιμά ότι τα EBITDA θα φθάσουν τα 0,9 δισ. ευρώ το 2029, με μέση ετήσια αύξηση 8% σε ορίζοντα τετραετίας, περιθώρια άνω του 26% και κέρδη περίπου 6 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, αυτό αφήνει περιθώριο για μόχλευση έως το 1x του EBITDA, υποδηλώνοντας πρόσθετη δυναμική για εξαγορές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πολιτική

Καραναστάσης: «Από αύριο μόνο φραπέ» – Τι αναφέρει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Οικονομία

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή
Επιχειρήσεις

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α&#039; εξαμήνου
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί
Αναλύσεις

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Αυτοδιοίκηση
01/07/2026 - 16:20

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:18

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:15

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

ΥΔΡΕΥΣΗ
01/07/2026 - 16:01

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 16:01

H AUTOHELLAS Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα

Οικονομία
01/07/2026 - 15:54

Παπαθανάσης: Ούτε ευρώ χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει την πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ