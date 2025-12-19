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Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur μετατίθεται για τις 12 Ιανουαρίου
Ειδήσεις
17:39 - 19 Δεκ 2025

Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur μετατίθεται για τις 12 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να υπογράψει τη συμφωνία εμπορίου με τη Mercosur στις 12 Ιανουαρίου στην Παραγουάη.

Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες και έναν ευρωβουλευτή που μίλησαν στο Euractiv, οι ηγέτες της ΕΕ αρνήθηκαν να δώσουν στην πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την εντολή να υπογράψει τη συμφωνία στη Βραζιλία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, αφού η Γαλλία και η Ιταλία εκτροχίασαν τη σύνοδο κορυφής πιέζοντας για καθυστερήσεις και πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για τους αγρότες.

Η συμφωνία διαπραγματεύεται από το 1999 και επρόκειτο να οριστικοποιηθεί στη σύνοδο κορυφής της Mercosur αυτή την εβδομάδα στο Φοζ ντο Ιγκουασού της Βραζιλίας. Η αναβολή ήρθε να επισφραγίσει μια πυρετώδη εβδομάδα, κατά την οποία η Επιτροπή και χώρες που στηρίζουν τη συμφωνία, όπως η Γερμανία, κατέβαλαν έντονες προσπάθειες να κατευνάσουν τους αγρότες, προωθώντας πρόσθετα μέτρα διασφάλισης.

Αντ’ αυτού, το σχέδιο πλέον είναι η υπογραφή της συμφωνίας να γίνει στην Παραγουάη στις 12 Ιανουαρίου, όπως μετέδωσε πρώτα το ενημερωτικό δελτίο-ναυαρχίδα του Euractiv, Rapporteur.

«Έχουμε πετύχει μια σημαντική πρόοδο που ανοίγει τον δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας Mercosur τον Ιανουάριο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους νωρίς το πρωί της Παρασκευής, προσθέτοντας ότι απαιτούνται «λίγες επιπλέον εβδομάδες» για να επιλυθούν εκκρεμή ζητήματα με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι συμφώνησε για την καθυστέρηση με τη Mercosur, οι ηγέτες της οποίας προειδοποιούσαν ότι πρόκειται για μια στιγμή «τώρα ή ποτέ».

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας νωρίς την Παρασκευή ότι δεν γνωρίζει αν η καθυστέρηση θα είναι επαρκής για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Γαλλίας.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υποβάθμισε τη σημασία της αναβολής.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος χάνει πολλά με αυτές τις τρεις εβδομάδες μετά από 26 χρόνια», δήλωσε.

Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι η Επιτροπή επιθυμεί η υπογραφή να πραγματοποιηθεί πριν επιστρέψουν οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 19 Ιανουαρίου, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα προσπάθεια των νομοθετών να προσβάλουν τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η ψηφοφορία των πρεσβευτών της ΕΕ για τα μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη συμφωνία –μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου– και η οποία ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, σύμφωνα με νέα ημερήσια διάταξη.

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