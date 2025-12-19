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ΗΠΑ: Αργή άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο, κάτω από τις προβλέψεις
Ειδήσεις
17:29 - 19 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Αργή άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο, κάτω από τις προβλέψεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν μικρή άνοδο τον Νοέμβριο, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς ακινήτων.

Συγκεκριμένα, ο εποχιακά προσαρμοσμένος ετήσιος ρυθμός των μεταπωλήσεων διαμορφώθηκε στις 4,13 εκατ. μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 0,5% σε σχέση με τις 4,11 εκατ. μονάδες του Οκτωβρίου. Οι οικονομικοί αναλυτές είχαν προβλέψει υψηλότερο ρυθμό, στις 4,15 εκατ. μονάδες.

Τον προηγούμενο μήνα, οι μεταπωλήσεις είχαν παρουσιάσει μεγαλύτερη ενίσχυση, της τάξης του 1,2%. Παρά την πιο συγκρατημένη άνοδο τον Νοέμβριο, η μέση τιμή πώλησης ενός σπιτιού ανήλθε στα 409.200 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αργή άνοδος αντικατοπτρίζει την επίδραση των υψηλών επιτοκίων δανεισμού στην αγορά κατοικίας, περιορίζοντας την κινητικότητα των αγοραστών, ενώ παράλληλα η σταθερή αύξηση στις τιμές δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει σχετικά ισχυρή.

Η αμερικανική αγορά κατοικίας συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης, με μικρές μεταβολές στον αριθμό των μεταπωλήσεων, παρά τις προκλήσεις από τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τον πληθωρισμό.

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