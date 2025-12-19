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Πνευμονία: Νέο εμβόλιο προσφέρει υψηλότερη προστασία σε ενήλικες και άτομα με υποκείμενα νοσήματα
Υγεία
17:24 - 19 Δεκ 2025

Πνευμονία: Νέο εμβόλιο προσφέρει υψηλότερη προστασία σε ενήλικες και άτομα με υποκείμενα νοσήματα

Reporter.gr Newsroom
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Μεγαλύτερη προστασία έναντι του πνευμονιόκοκκου προσφέρει το νέο 21δύναμο συζευγμένο εμβόλιο V116 (Capvaxive)2, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης μαθηματικής μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 34ουΠανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-21 Δεκεμβρίου 2025) που διεξάγεται στην Αθήνα.

Ο πνευμονιόκοκκος χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός» κίνδυνος για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Παρά το γεγονός ότι, το 2018 καταγράφηκαν μόλις 42 περιστατικά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) στην Ελλάδα – με δείκτη κοινοποίησης 0,4 ανά 100.000 πληθυσμού – οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη και τονίζουν την ανάγκη άμεσης πρόληψης μέσω εμβολιασμού1.

Το V116 είναι ένα καινοτόμο εμβόλιο, ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες και ενδείκνυται για την πρόληψη της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) και της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας μέσω ενεργητικής ανοσοποίησης και καλύπτει 11 μοναδικούς ορότυπους συγκριτικά με το PCV203.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επί του παρόντος στην Ελλάδα αποζημιώνεται το 20δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV20), ενώ το νέο 21δύναμοV116 αναμένεται σύντομα να συμπεριληφθεί στην λίστα των αποζημιούμενων εμβολίων καθώς έχει λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων(ECDC), το CAPVAXIVE καλύπτει 21 οροτύπους του Στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (Streptococcuspneumoniae), οι οποίοι προκαλούν περίπου το 85% της ΔΠΝ στις ΗΠΑ και το 81,6% στην Ευρώπη για ενήλικες ≥65 ετών. Αντίθετα, το PCV20 καλύπτει μόλις το 51% στις ΗΠΑ και το 66% στην Ευρώπη στον ίδιο πληθυσμό4,5. Αυτή η διαφορά στην οροτυπική κάλυψη μεταφράζεται σε σημαντικό επιδημιολογικό όφελος.

Η υπεροχή του V116 επιβεβαιώνεται και από συγκριτικά δεδομένα σε ευρωπαϊκές χώρες6:

  • Γερμανία (≥60 ετών, 2020):CAPVAXIVE ~84% κάλυψη έναντι PCV20 ~58%
  • Γαλλία (>65 ετών, 2022):CAPVAXIVE ~85% έναντι PCV20 ~63%
  • Ιταλία (>65 ετών, 2023):CAPVAXIVE ~77% έναντι PCV20 ~64%
  • Ισπανία (>65 ετών, 2020):CAPVAXIVE ~82% έναντι PCV20 ~62%

Αντίστοιχη διαφορά εκτιμάται και στην Ελλάδα, όπου η κάλυψη του V116 είναι περίπου 15-20% υψηλότερη από το PCV201,7,8.

Η υπεροχή του νέου εμβολίου επιβεβαιώθηκε και από μελέτη μαθηματικής μοντελοποίησης που παρουσιάστηκε στο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Η μελέτη ανέδειξε ότι το νέο 21δύναμο εμβόλιο προσφέρει έως και 45% μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με το PCV20. Στους άνω των 65 ετών, εκτιμάται ότι προλαμβάνει 794 περιστατικά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) και 124 θανάτους, έναντι 549 περιστατικών και 86 θανάτων με το PCV20. Στους ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα (19-64 ετών) αποτρέπει 752 περιστατικά ΔΠΝ και 82 θανάτους. Επιπρόσθετα, το V116 αναμένεται να αποτρέψει δεκάδες χιλιάδες περιστατικά μη βακτηριαιμικής πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας: περίπου 33.487 περιπτώσεις σε άτομα ≥65 ετών και 14.346 περιπτώσεις σε ενήλικες 19-64 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Τέλος, η άμεση ένταξη του νέου 21δύναμου εμβολίου στις εθνικές συστάσεις αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες δαπάνες – 43% περισσότερα από το PCV20.

«Στο εκτιμώμενο όφελος δεν περιλαμβάνεται η ευρύτερη οικονομική και κοινωνική επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής νόσου στην Ελλάδα. Η διαφορά περίπου 15% στην οροτυπική κάλυψη που προσφέρει το V116 σε σχέση με το PCV20 αναμένεται να οδηγήσει σε έως και 45% μεγαλύτερη μείωση στη νοσηρότητα και τη θνητότητα. Αν συνυπολογιστούν οι δαπάνες νοσηλείας, απώλειας παραγωγικότητας και μακροχρόνιας φροντίδας, η πρόληψη μέσω εμβολιασμού με το CAPVAXIVE μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντική εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας και την εθνική οικονομία», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής, Ηλίας Γκούντας, MarketAccessMSD Ελλάδος και μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή Κύπρου.

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