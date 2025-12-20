Εκτεταμένες αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Σε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή (19/12), στο πλαίσιο μαζικής στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για την τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή της Παλμύρας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα στις 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, ανάμεσά τους και στέλεχος που φέρεται να ήταν υπεύθυνο για επιχειρήσεις με drones στην περιοχή. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της ΜΚΟ, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές και ιορδανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 70 στόχους του ISIS σε ολόκληρη την κεντρική Συρία, χρησιμοποιώντας πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας. Η επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 16:00 ώρα Ουάσιγκτον (23:00 ώρα Ελλάδας), περιλάμβανε μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και πυροβολικό, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία «Hawkeye Strike», τονίζοντας ότι στόχος ήταν η εξάλειψη μαχητών του ISIS, των υποδομών και των αποθηκών όπλων της οργάνωσης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Παλμύρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για την αρχή ενός πολέμου, αλλά για ξεκάθαρη πράξη εκδίκησης».

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «πολύ βαριά αντίποινα» μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ στη Συρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν τους πολίτες και τα συμφέροντά τους.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή του, το Πεντάγωνο επανέλαβε ότι τα πλήγματα είχαν «μαζικό» χαρακτήρα και στόχευσαν θέσεις του ISIS σε περιοχές κοντά στη Χομς, τη Ντέιρ Εζούρ και τη Ράκα. Τοπικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο AFP ότι μετά τις εκρήξεις ακολούθησαν πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο νοτιοδυτικά της Ράκα, σε περιοχές υπό τον έλεγχο της de facto συριακής κυβέρνησης.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν «αμείλικτα» την καταδίωξη τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Παράλληλα, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της Δαμασκού για ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους, μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

Υπενθυμίζεται ότι το ISIS είχε καταλάβει την περιοχή της Παλμύρας πριν από την κατάρρευση του λεγόμενου «χαλιφάτου» το 2019, ύστερα από επιχειρήσεις του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Παρά την ήττα του, πυρήνες της οργάνωσης παραμένουν ενεργοί σε απομακρυσμένες περιοχές της συριακής ερήμου και εξακολουθούν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία παραμένουν ανεπτυγμένες κυρίως σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βορειοανατολική χώρα, καθώς και στη βάση ατ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Αν και το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο σχέδια μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία, ο ακριβής αριθμός των στρατευμάτων δεν έχει γνωστοποιηθεί επισήμως, ενώ η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει αναζωπυρώσει τα ερωτήματα για τη μελλοντική παραμονή τους.