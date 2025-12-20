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Ενημέρωση Νετανιάχου σε Τραμπ: Το Ιράν ενισχύει βαλλιστικά, εξετάζουμε την πιθανότητα επίθεσης
Ειδήσεις
21:15 - 20 Δεκ 2025

Ενημέρωση Νετανιάχου σε Τραμπ: Το Ιράν ενισχύει βαλλιστικά, εξετάζουμε την πιθανότητα επίθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, προετοιμάζεται να ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αύξηση της απειλής από το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει το NBC News. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η επέκταση των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης μπορεί να απαιτήσει ταχεία στρατιωτική δράση.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στην ανασυγκρότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, οι οποίες είχαν υποστεί πλήγματα από αμερικανικές δυνάμεις τον Ιούνιο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ διάφορες στρατιωτικές επιλογές για ενδεχόμενες νέες επιθέσεις κατά του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να τονίσει ότι οι ενέργειες του Ιράν δεν απειλούν μόνο το Ισραήλ, αλλά επηρεάζουν συνολικά τη σταθερότητα της περιοχής και τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι επιλογές που μπορεί να παρουσιαστούν περιλαμβάνουν από ανεξάρτητη δράση του Ισραήλ, έως κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ ή αποκλειστική δράση των αμερικανικών δυνάμεων.

Επιπλέον, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την εύθραυστη εκεχειρία με τη Χαμάς και τα επόμενα βήματα της συμφωνίας στη Γάζα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει έως και 3.000 ανά μήνα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για το Ισραήλ και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής.

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