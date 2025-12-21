Σύγκρουση στα σύνορα Καμπότζης-Ταϊλάνδης: Πάνω από 500.000 εκτοπισμένοι στην Καμπότζη

Η ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα Καμπότζης και Ταϊλάνδης οδήγησε πάνω από 500.000 αμάχους στην καμποτζιανή πλευρά να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους τις τελευταίες εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στην Πνομ Πεν.

«Πάνω από μισό εκατομμύριο Καμποτζιανοί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των εξαναγκαστικών εκτοπισμών από τα σπίτια και τα σχολεία τους, προκειμένου να αποφύγουν τα πυρά πυροβολικού, τις ρουκέτες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ταϊλανδικών F-16», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, με τον συνολικό αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων να ανέρχεται σε 518.611.

Στην πλευρά της Ταϊλάνδης, περίπου 400.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους από τότε που ξανάρχισαν οι συγκρούσεις στα σύνορα και κατέρρευσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τις αρχές της Μπανγκόκ.