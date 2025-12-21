ΕΚΤ: Πτώση τιμών ενέργειας και αποκλιμάκωση πληθωρισμού το 2026 – «Μοχλός» ανάπτυξης οι επενδύσεις

Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να συμβάλει σε περαιτέρω ήπια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη το 2026, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,9%, έναντι 2,1% το 2025.

Πιο αναλυτικά, με βάση τις εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στις προθεσμιακές αγορές ενέργειας, η ΕΚΤ προβλέπει ότι η μέση τιμή του πετρελαίου μπρεντ θα μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας τα 62,5 δολάρια το βαρέλι σε μέσα επίπεδα το 2026, από 69,2 δολάρια το 2025. Αντίστοιχα, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο TTF του Άμστερνταμ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 29,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 36,5 ευρώ το 2025. Η πτώση αυτή στο φυσικό αέριο αναμένεται να συμπιέσει και τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης να προβλέπεται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 83,9 ευρώ φέτος.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών τους θα επιβραδυνθεί στο 2% το 2026, καθώς θα εξασθενήσει η επίδραση από την άνοδο των διεθνών τιμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, ωστόσο, στις τιμές των υπηρεσιών, οι οποίες παρουσίασαν επιτάχυνση μετά τον Σεπτέμβριο και έφτασαν τον Νοέμβριο σε ετήσιο ρυθμό 3,5%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις μεγαλύτερες του αναμενόμενου αυξήσεις μισθών σε αρκετούς κλάδους υπηρεσιών, όπου το κόστος εργασίας αποτελεί το βασικότερο στοιχείο δαπανών. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αυξάνονται φέτος με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%, ο οποίος προβλέπεται να επιβραδυνθεί σταδιακά έως το 2026.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026, στο 1,2% από 1% που εκτιμούσε τον Σεπτέμβριο. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα των εξαγωγών απέναντι στον δασμολογικό πόλεμο των ΗΠΑ, οι οποίες, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, οδήγησαν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% στο τρίτο τρίμηνο. Η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύεται, καθώς οι μισθοί αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να κινείται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, λίγο πάνω από το 6%. Επιπλέον, η σταδιακή μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 2% τόνωσε τη ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης.

Θετική έκπληξη αποτελεί και η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία συνδέεται με τη μείωση της αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς μετά τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο μέσος δασμολογικός συντελεστής για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκε μετά τη συμφωνία –η οποία προέβλεπε συντελεστή 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ– στο 12,1% από 13,1%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος συντελεστής για το σύνολο των εισαγωγών στις ΗΠΑ περιορίστηκε στο 18,6% από 20,1%.

Η αύξηση των επενδύσεων ενισχύθηκε και από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο. Έρευνες της ΕΚΤ δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων, τόσο από μεγάλες όσο και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως data centers και έρευνα για νέες εφαρμογές. Στις εξελίξεις αυτές αναφέρθηκε και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κάνοντας λόγο για ευρύτερες αλλαγές στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Τέλος, την οικονομική ανάπτυξη στηρίζουν και οι δημόσιες επενδύσεις, με έμφαση στη Γερμανία, κυρίως στους τομείς της άμυνας και των υποδομών. Ιδιαίτερα οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις που ξεκίνησαν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να ενισχύσουν σωρευτικά το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά περίπου 0,5% έως το 2028.