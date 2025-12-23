Τραμπ για Μαδούρο: Θα ήταν έξυπνο να φύγει από την εξουσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να αποχωρήσει από την εξουσία, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν είτε να κρατήσουν είτε να πουλήσουν το πετρέλαιο που κατέσχεσαν τις τελευταίες εβδομάδες ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ κατά του Μαδούρο περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, καθώς και περισσότερα από δύο δωδεκάδες στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιθέσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν στόχος είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Νομίζω ότι πιθανότατα αυτός θα ήταν ο στόχος… Είναι δική του απόφαση τι θέλει να κάνει. Πιστεύω ότι θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα δούμε».

«Αν θελήσει να το παίξει σκληρός, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, με τον οποίο έχει συγκρουστεί επανειλημμένα μέσα στη χρονιά.

«Δεν είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ κακός. Πολύ κακός άνθρωπος. Πρέπει να προσέχει, γιατί παράγουν κοκαΐνη και τη στέλνουν στις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επικρίσεις του Πέτρο για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στις εντάσεις με τη Βενεζουέλα.

Πέραν των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Τραμπ έχει ανακοινώσει και «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Την Κυριακή, η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση καταδίωξης πετρελαιοφόρου σε διεθνή ύδατα κοντά στη χώρα, η οποία θα είναι η δεύτερη μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο και η τρίτη μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, εφόσον ολοκληρωθεί.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο κατασχεθέν πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στις δηλώσεις του Τραμπ, ο Νικολάς Μαδούρο απάντησε ότι κάθε ηγέτης θα πρέπει να ασχολείται με τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του.

«Αν του ξαναμιλήσω, θα του πω ότι κάθε χώρα πρέπει να κοιτά τα δικά της εσωτερικά ζητήματα», δήλωσε ο Μαδούρο, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες τον προηγούμενο μήνα.