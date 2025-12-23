ΗΠΑ: Κλιμακώνουν τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με ενίσχυση δυνάμεων στην Καραϊβική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν περαιτέρω την πίεση προς τη Βενεζουέλα, καθώς σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και στοιχεία από ανοιχτές πηγές παρακολούθησης πτήσεων που επικαλείται η Wall Street Journal, αυτή την εβδομάδα μετακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής επιπλέον αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων. Μαζί με αυτά μετακινήθηκαν και μεταγωγικά αεροπλάνα που μετέφεραν στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό.

Πρόκειται για μία κίνηση που παρέχει στην Ουάσιγκτον περισσότερες επιλογές σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ήδη κλιμακώσει, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, τη ρητορική του και τις πιέσεις προς τον Νικολάς Μαδούρο, ανακοινώνοντας ουσιαστικά «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, δε, έχει δηλώσει ότι και ο εναέριος χώρος γύρω από τη χώρα θα πρέπει να θεωρείται κλειστός, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών.

«Έχουμε συγκροτήσει μια τεράστια αρμάδα, τη μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ – και με διαφορά τη μεγαλύτερη που είχαμε στη Νότια Αμερική», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα (22/12), προσθέτοντας αναφορικά με πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις: «Σύντομα θα ξεκινήσουμε το ίδιο πρόγραμμα και στο έδαφος».

Σημειώνεται πως ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχόλιο σχετικά με την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλέιται η εφημερίδα, ωστόσο, τουλάχιστον δέκα αεροσκάφη CV-22 Osprey, τα οποία χρησιμοποιούνται από μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, απογειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (22/12) από την αεροπορική βάση Κάνον στο Νέο Μεξικό με προορισμό την περιοχή. Παράλληλα, μεταγωγικά C-17 από τις βάσεις Φορτ Στιούαρτ και Φορτ Κάμπελ προσγειώθηκαν την ίδια μέρα στο Πουέρτο Ρίκο, όπως δείχνουν τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στην περιοχή μεταφέρθηκαν στρατιώτες και εξοπλισμός.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλάμβαναν τα φορτία των μεταγωγικών αεροσκαφών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η WSJ, στην αεροπορική βάση Κάνον εδρεύει η 27η Πτέρυγα Ειδικών Επιχειρήσεων, στο Φορτ Κάμπελ βρίσκονται το 160ό Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Αεροπορίας και η 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, ενώ στο Hunter Army Airfield του Φορτ Στιούαρτ εδρεύει το 1ο Τάγμα του 75ου Συντάγματος Ρέιντζερς.

Οι μονάδες αυτές είναι εκπαιδευμένες σε αποστολές υψηλού ρίσκου, όπως επιχειρήσεις διείσδυσης και απεμπλοκής, παροχή εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και υποστήριξη μάχης. Οι Ρέιντζερς, από την πλευρά τους, ειδικεύονται στην κατάληψη αεροδρομίων και στην ασφάλεια άλλων επίλεκτων δυνάμεων, όπως η SEAL Team 6 ή η Delta Force, κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων.

«Προωθούν δυνάμεις εκ των προτέρων, ώστε να είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση», δήλωσε ο απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας και κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ, Ντέιβιντ Ντεπτούλα. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους μετακινήσεις υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, προσθέτοντας πως το βασικό ερώτημα είναι «τι ακριβώς θέλει να πετύχει».

Εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες μετακινήσεις. Όπως ανέφερε, οι τακτικές μετακινήσεις προσωπικού και εξοπλισμού αποτελούν πάγια πρακτική, ενώ για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας δεν δίνονται λεπτομέρειες για δραστηριότητες ή διαδρομές αμερικανικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει τις προσπάθειες οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης προς το Καράκας. Την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ξεκίνησε κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων κοντά στη Βενεζουέλα, με στόχο να περιοριστεί μία από τις βασικές πηγές εσόδων του καθεστώτος Μαδούρο, ενώ μόλις χθες κατασχέθηκε το δεξαμενόπλοιο Centuries, παρόλο που δεν εντασσόταν σε καμία λίστα αμερικανικών κυρώσεων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, προσθέτοντας μια μοίρα μαχητικών F-35A, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler και ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης HH-60W σε μια ήδη ισχυρή ναυτική δύναμη, που περιλαμβάνει πέντε αντιτορπιλικά, ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και αμφίβια δύναμη ετοιμότητας των Πεζοναυτών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, από την πλευρά της, κατήγγειλε τις κατασχέσεις πετρελαιοφόρων ως «κατάφωρη κλοπή» και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας.