Οι «συμπεριληπτικές» ευχές του Τραμπ: Χρόνια πολλά ακόμη και στα «αποβράσματα της ριζοσπαστικής αριστεράς»

Σε όλους ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και στα… «αποβράσματα της ριζοσπαστικής αριστεράς».

Αυτό ήταν το φετινό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησή του, στο Χρηματιστήριο, τους δασμούς, αλλά και σε όσους «κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα».

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς για όλους ή αδύναμη επιβολή του Νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο και 401.000 μονάδες, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε.