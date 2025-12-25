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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες λόγω καταρρακτωδών βροχών και κινδύνου για πλημμύρες
Ειδήσεις
14:30 - 25 Δεκ 2025

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες λόγω καταρρακτωδών βροχών και κινδύνου για πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Οι αρχές της Καλιφόρνια κήρυξαν χθες, Τετάρτη 24/12, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες και σε άλλες κοινότητες του νότιου τμήματος της πολιτείας, λόγω καταρρακτωδών βροχών που δημιούργησαν ανησυχίες για ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες κατά την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς, το οποίο αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια έως το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες, με σοβαρό κίνδυνο για ζωές και ιδιωτική ή δημόσια περιουσία.

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, που αναμένεται να δεχτεί βροχοπτώσεις συνήθως κατανεμημένες σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε κομητείες, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Παρά την κακοκαιρία, πολλοί κάτοικοι του Λος Άντζελες έσπευσαν να κάνουν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Χθες το πρωί, δέντρα που είχαν πέσει έκλεισαν δρόμους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη (23/12), ότι πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν εντολές εσπευσμένης εκκένωσης και ότι μεγάλοι τομείς της πόλης προειδοποιήθηκαν να είναι έτοιμοι για άμεση απομάκρυνση.

Ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος παρατηρείται στην παραθαλάσσια Σάντα Μόνικα και στη λεκάνη του Λος Άντζελες.

Οι βροχοπτώσεις εντάθηκαν χθες (24/12) το πρωί, και εκδόθηκε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, η οποία στη συνέχεια αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για τους κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν, με κάποια από αυτά να έχουν ήδη ξεκινήσει να υποδέχονται κόσμο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα πλούσια προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές πέρσι, έχει δοθεί εντολή αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ποτάμια και ρέματα ενδέχεται να υπερχειλίσουν και συστήνουν στους κατοίκους να αποφύγουν την οδήγηση σε περιοχές που πλήττονται, ειδικά στο Λος Άντζελες, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατομμύρια κατοίκους χρησιμοποιούν αυτοκίνητα. Υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καλυφθούν από συντρίμμια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Los Angeles Times, πολλοί οδικοί άξονες παρουσίασαν σοβαρά μποτιλιαρίσματα και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, επιδεινώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμένεται επίσης χιονόπτωση στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα έως αύριο Παρασκευή, ενώ ήδη έχουν πέσει περίπου τριάντα εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα ενδέχεται να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα σε ολόκληρη την πολιτεία.

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου, που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους και κατέστρεψαν περισσότερα από 16.000 κτίρια.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας κάνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/12/2025 - 12:43
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