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Φοντάνα ντι Τρέβι: Εισιτήριο €2 για τους τουρίστες από τον Ιανουάριο
Ειδήσεις
17:55 - 25 Δεκ 2025

Φοντάνα ντι Τρέβι: Εισιτήριο €2 για τους τουρίστες από τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν από κοντά τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη μετά τις 7 Ιανουαρίου θα χρειαστεί να καταβάλουν αντίτιμο, καθώς οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την επιβολή τέλους για τους επισκέπτες.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, με την έναρξη του νέου έτους η πρόσβαση στο εμβληματικό σιντριβάνι του 18ου αιώνα, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της «Αιώνιας Πόλης», θα γίνεται με εισιτήριο κόστους 2 ευρώ. Από την υποχρέωση πληρωμής θα απαλλάσσονται αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα περιορισμού του αριθμού των επισκεπτών που μπορούν να προσεγγίζουν καθημερινά το σιντριβάνι, ένα εμβληματικό μνημείο της εποχής του μπαρόκ.

Ταυτόχρονα, έχει γίνει γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στον χώρο μπροστά από το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα περισσότεροι από τετρακόσιοι άνθρωποι την ίδια στιγμή.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «δεν έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται απλώς για ένα ενδεχόμενο, το οποίο η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα».

{https://x.com/rep_roma/status/2000829552256553206}

Η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί το πιο πολυσύχναστο μνημείο της ιταλικής πρωτεύουσας μετά το Κολοσσαίο. Τον αρχικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Ιταλός αρχιτέκτονας Νικόλα Σάλβι, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε από τον Τζουζέπε Πανίνι το 1762, έπειτα από εργασίες που διήρκεσαν από το 1732 έως το 1762.

Σύμφωνα με την παράδοση, όποιος ρίξει ένα νόμισμα με το δεξί χέρι πάνω από τον αριστερό ώμο θα επιστρέψει κάποτε στη Ρώμη. Υπολογίζεται ότι καθημερινά συγκεντρώνονται περίπου 3.000 ευρώ από τα νομίσματα, τα οποία συλλέγονται και διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

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