Φοντάνα ντι Τρέβι: Εισιτήριο €2 για τους τουρίστες από τον Ιανουάριο

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα περιορισμού του αριθμού των επισκεπτών που μπορούν να προσεγγίζουν καθημερινά το σιντριβάνι, ένα εμβληματικό μνημείο της εποχής του μπαρόκ.

Ταυτόχρονα, έχει γίνει γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στον χώρο μπροστά από το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα περισσότεροι από τετρακόσιοι άνθρωποι την ίδια στιγμή.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «δεν έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται απλώς για ένα ενδεχόμενο, το οποίο η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα».

{https://x.com/rep_roma/status/2000829552256553206}

Η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί το πιο πολυσύχναστο μνημείο της ιταλικής πρωτεύουσας μετά το Κολοσσαίο. Τον αρχικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Ιταλός αρχιτέκτονας Νικόλα Σάλβι, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε από τον Τζουζέπε Πανίνι το 1762, έπειτα από εργασίες που διήρκεσαν από το 1732 έως το 1762.

Σύμφωνα με την παράδοση, όποιος ρίξει ένα νόμισμα με το δεξί χέρι πάνω από τον αριστερό ώμο θα επιστρέψει κάποτε στη Ρώμη. Υπολογίζεται ότι καθημερινά συγκεντρώνονται περίπου 3.000 ευρώ από τα νομίσματα, τα οποία συλλέγονται και διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.