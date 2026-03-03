ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,7% υποχώρησε η ανεργία τον Ιανουάριο

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθε σε 7,7% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο του 2025.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο 2026.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθε σε 7,7% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.401.737 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 128.154 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (3,0%) και αύξηση κατά 23.997 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-20,1%) και μείωση κατά 3.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-1,0%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.962.943, σημειώνοντας μείωση κατά 63.799 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-2,1%) και μείωση κατά 23.108 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-0,8%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Ιανουάριο του 2012.

Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έχει επαναβαθμονομηθεί με βάση τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021.

Τα μεγέθη και οι μεταβολές των εκτιμήσεων του πλήθους των απασχολουμένων, ανέργων, των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού καθώς και το ποσοστό ανεργίας κατά τον Ιανουάριο των ετών 2021 έως και 2026 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πλήρεις χρονοσειρές για απασχολούμενους, ανέργους, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.