ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: Πώς η ακροδεξιά μετέτρεψε τα Χριστούγεννα σε «όπλο» πολιτικής κυριαρχίας
Ειδήσεις
21:52 - 25 Δεκ 2025

Politico: Πώς η ακροδεξιά μετέτρεψε τα Χριστούγεννα σε «όπλο» πολιτικής κυριαρχίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Χριστούγεννα μετατράπηκαν σε ένα ιδιότυπο πεδίο πολιτικής «μάχης», σημειώνει το Politico, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα βρίσκουν έδαφος στη γιορτινή περίοδο, για να προβληθούν ως υπερασπιστές του Χριστιανισμού, ο οποίος κινδυνεύει, όπως υποστηρίζουν, από την εχθρική κοσμική Αριστερά.  

Τα κόμματα αυτά παρουσιάζονται ως η τελευταία γραμμή άμυνας, υποστηρίζει το Politico, προωθώντας ένα αφήγημα με άρωμα Ηνωμένων Πολιτειών, όμοιο με εκείνο που πρωτοπαρουσιάστηκε από το Fox News, όπου επί χρόνια οι παρουσιαστές καταγγέλλουν έναν υποτιθέμενο «πόλεμο κατά των Χριστουγέννων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάλιστα ισχυριστεί ότι «έφερε πίσω» την ευχή «Καλά Χριστούγεννα» στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς τη ως μία αντίσταση απέναντι στην πολιτική ορθότητα.

Έτσι, λοιπόν, τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα, που συνήθως επικεντρώνονται στη μετανάστευση ή σε ζητήματα νόμου και τάξης, υιοθέτησαν αντίστοιχη ρητορική, μετατρέποντας τα Χριστούγεννα στο νέο πεδίο σύγκρουσης ενός ευρύτερου πολιτισμικού πολέμου.

Μελόνι: «Πώς μπορεί η κουλτούρα μου να σε προσβάλλει;»

Κορυφαίο παράδειγμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει θέσει την υπεράσπιση των χριστουγεννιάτικων παραδόσεων στο επίκεντρο της πολιτικής της ατζέντας. Παρουσιάζει την γιορτή ως μέρος της απειλούμενης κληρονομιάς του έθνους, αντιτιθέμενη σε αυτό που αποκαλεί ως «ιδεολογικές» προσπάθειες αποδυνάμωσής της.

«Πώς μπορεί η κουλτούρα μου να σε προσβάλλει;» έχει ρωτήσει η Μελόνι στο παρελθόν, υπερασπιζόμενη τις φάτνες σε δημόσιους χώρους. Έχει υποστηρίξει ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν τις αξίες της Γέννησης – αντί να συνδέουν απλώς τα Χριστούγεννα με φαγητό και δώρα – και έχει απορρίψει την ιδέα ότι οι μακροχρόνιες παραδόσεις πρέπει να αλλάξουν.

Φέτος, ανακοίνωσε ότι θα απείχε από το αλκοόλ μέχρι τα Χριστούγεννα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ασκούμενη της πνευματικότητας και της παράδοσης.

Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία ακολουθούν

Αντίστοιχα, ο Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας και το Vox της Ισπανίας έχουν επίσης αντιταχθεί στις κοσμικές ή «woke» προσπάθειες αντικατάστασης των θρησκευτικών εικόνων με ουδέτερη γλώσσα και έχουν υποστηρίξει τις φάτνες στα δημαρχεία. Στη Γερμανία, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει προειδοποιήσει ότι οι χριστουγεννιάτικες αγορές χάνουν τον «γερμανικό χαρακτήρα» τους, με τον ισχυρισμό ότι εκτοπίζονται τα χριστιανικά έθιμα από μουσουλμανικές παραδόσεις.

Από την υπεράσπιση της πίστης στο θέαμα

Όπως παρατηρεί το Politico, το κόμμα της Μελόνι, «Αδερφοί Ιταλίας», έχει μετατρέψει το μήνυμα σε θέαμα.

Κάθε Δεκέμβριο διοργανώνει ένα φεστιβάλ με χριστουγεννιάτικο θέμα – με Άγιο Βασίλη, παγοδρόμιο και ένα τεράστιο δέντρο φωτισμένο στα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για την εκδήλωση «Atreyu» (από τον ήρωα της ταινίας «Η Ατέλειωτη Ιστορία»), η οποία μέχρι τώρα γινόταν καλοκαίρι και δεν διαφημιζόταν τόσο. Πλέον, όμως, φιλοξενείται στο επιβλητικό Καστέλ Σαντ’ Άντζελο, προσελκύοντας οικογένειες, τουρίστες και πλήθος επισκέπτες. Μάλιστα, τη φετινή εκδήλωση προμόταρε το κόμμα της Μελόνι και μέσω μηνύματος στο WhatsApp, στο οποίο τη χαρακτήρισαν ως «μια επιτυχία χωρίς προηγούμενο», με «αριθμούς-ρεκόρ και μια κοινότητα που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, αποδεικνύοντας πώς έχει γίνει δυνατή, όπως η Ιταλία».

Ο Ντάνιελ, ένας 26χρονος τουρίστας από τη Μαγιόρκα, ο οποίος αρνήθηκε στο Politico να γράψει το επώνυμό του επειδή δεν ήθελε να συνδεθεί με μια ακροδεξιά πολιτική εκδήλωση, είπε ότι αυτός και ένας φίλος του μπήκαν μέσα αφού εντόπισαν τα φώτα και τη μουσική. «Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για πολιτική», είπε γελώντας.

Ο Χριστιανισμός ως πολιτιστική παρακαταθήκη, αλλά και πολιτικό «όπλο»

Για τα στελέχη του κόμματος, ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος. «Για εμάς, οι παραδόσεις αντιπροσωπεύουν τις ρίζες μας, το ποιοι είμαστε και την ιστορία που μας διαμόρφωσε», λέει η βουλευτής των «Αδελφών της Ιταλίας», Μάρτα Σκιφόνε. «Αυτές οι ρίζες πρέπει να γιορτάζονται και να προστατεύονται», προσθέτει.

Αυτό το μήνυμα βρίσκει απήχηση και στους νεότερους υποστηρικτές. Ο Αλεσάντρο Μερίγκι, φοιτητής και ηγέτης της Azione Universitaria, της νεολαίας του κόμματος, δήλωσε ότι η Ιταλία βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες που οι νεοφερμένοι πρέπει να σέβονται. «Σε μια χώρα όπως η Ιταλία, δεν μπορείς να ζητήσεις από τα σχολεία να αφαιρέσουν τον σταυρό», σχολίασε, γιατί «αντιπροσωπεύει τις αξίες μας».

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το Politico, η θρησκεία μοιάζει συχνά δευτερεύουσα. Πολλοί από τους πολιτικούς που ηγούνται αυτής της ρητορικής δεν είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, ενώ μόνο μια μειοψηφία των ψηφοφόρων τους είναι ενεργοί χριστιανοί. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Χριστιανισμός ως πολιτισμικός κώδικας, ως ένα σύμβολο, δηλαδή, που χαράσσει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «εμείς» και το «εκείνοι».

«Δεν ντρεπόμαστε να πούμε “Καλά Χριστούγεννα”»

«Στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η ριζοσπαστική δεξιά κράτησε σε μεγάλο βαθμό αποστάσεις από την εκκλησία», δήλωσε ο Ντάνιελε Αλμπερτάτζι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, ο οποίος ερευνά τον λαϊκισμό. «Αυτό άλλαξε μεταξύ 2010-15, μετά τις ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως σύγκρουση πολιτισμών. Ο Χριστιανισμός έγινε πολιτιστικός δείκτης, ένας τρόπος να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές της παραδοσιακής οικογένειας, της παράδοσης και της ταυτότητας».

Η διοργάνωση ενός χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ είναι μια «πολύ έξυπνη» κίνηση από το κόμμα της Μελόνι, τονίζει. «Προσπαθούν να αντιστρέψουν το στίγμα του παρελθόντος τους – στην άκρα δεξιά – μετατρέποντάς τους σε ένα σύγχρονο συντηρητικό κόμμα, και αυτό είναι μέρος της επανασυσκευασίας».

Αυτή η στρατηγική ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την άβολη στάση της Αριστεράς να διαχειριστεί τη θρησκεία στη δημόσια ζωή. Προοδευτικά κόμματα και θεσμοί, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, προσπάθησαν να δώσουν έμφαση στην συμπερίληψη χρησιμοποιώντας πιο ουδέτερη γλώσσα, κάτι που η άκρα Δεξιά παρουσιάζει ως πολιτισμική αυταπάρνηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ιταλία, φέτος, η «Λέγκα» και οι «Αδελφοί της Ιταλίας» επιτέθηκαν σε σχολεία που αφαίρεσαν θρησκευτικές αναφορές από χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη Γένοβα, δεξιά κόμματα κατηγόρησαν τη δήμαρχο ότι έδωσε «χαστούκι στην παράδοση», επειδή δεν τοποθέτησε φάτνη στο γραφείο της.

«Δεν ντρεπόμαστε να πούμε "Καλά Χριστούγεννα"», δήλωσε από το φεστιβάλ ο γερουσιαστής Λούτσιο Μαλάν. «Σέβομαι τη θρησκευτική ελευθερία και γνωρίζω ότι δεν είναι όλοι χριστιανοί. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που αγγίζει περισσότερο τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε την προέλευσή τους».

Η ειρωνεία, όπως επισημαίνουν οι επικριτές, είναι ότι πολλές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις είναι σχετικά πρόσφατες και διαμορφώθηκαν εξίσου από το εμπόριο όσο και από τη θρησκεία. Παρόλα αυτά, τα Χριστούγεννα παραμένουν πολιτικά ισχυρά ακριβώς επειδή είναι φορτισμένα συναισθηματικά, δεμένα με οικογενειακά τελετουργικά, παιδικές μνήμες και τοπική ταυτότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα
Ειδήσεις

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

DW: AfD, το νέο γερμανικό «κόμμα του λαού»;
Ειδήσεις

DW: AfD, το νέο γερμανικό «κόμμα του λαού»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το κυβερνητικό αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ