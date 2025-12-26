Τι σημαίνει το “Six-Seven”: Η φράση της χρονιάς που χρησιμοποιείται από την Gen Alpha

Σε μια επιλογή που ξαφνιάζει ακόμα και για τα δεδομένα των σύγχρονων λεξικών, το Dictionary.com ανακοίνωσε ως «λέξη της χρονιάς» για το 2025 το «6-7» — έναν όρο που στην πραγματικότητα δεν είναι φράση που διαθέτει σαφή, καθιερωμένη σημασία.

Το «6-7» (που προφέρεται six-seven, δηλαδή «έξι-επτά» και όχι «εξήντα επτά») έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο TikTok, και διαδόθηκε ταχύτατα μεταξύ των παιδιών και εφήβων της Generation Alpha, δηλαδή όσων γεννήθηκαν περίπου από το 2010 έως το 2024.

Η φράση εξαπλώθηκε μέσα από σύντομα βίντεο, memes και σχολικά περιβάλλοντα, όπου οι νεότεροι τη χρησιμοποιούν ως ένα είδος inside joke. Συχνά συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών, σαν να «ζυγίζουν» δύο επιλογές, ενισχύοντας τον παιχνιδιάρικο και ασαφή χαρακτήρα της.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η ανάδειξη ενός όρου χωρίς ξεκάθαρο νόημα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η γλώσσα στην ψηφιακή εποχή. Η ομάδα του λεξικού επιλέγει εκφράσεις που επηρεάζουν τον τρόπο επικοινωνίας μας, αναδεικνύοντας τη δύναμη των διαδικτυακών trends και των ψηφιακών κοινοτήτων στη διαμόρφωση του σύγχρονου λόγου.

Τι σημαίνει τελικά το «6-7»;

Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει μία οριστική ερμηνεία. Γλωσσολόγοι το περιγράφουν ως έναν σκόπιμα αόριστο και χιουμοριστικό όρο, που λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο διάθεσης ή «ενέργειας» παρά ως λέξη με συγκεκριμένο ορισμό. Η αξία του βρίσκεται κυρίως στο αίσθημα συμμετοχής και κοινής κατανόησης ανάμεσα σε όσους το χρησιμοποιούν.

Σε ορισμένα συμφραζόμενα, το «6-7» ερμηνεύεται ως «ούτε ναι ούτε όχι», «έτσι κι έτσι» ή «ίσως», ειδικά όταν συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική χειρονομία. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το νόημα δεν είναι κυριολεκτικό· το σημαντικό είναι το παιχνίδι, το χιούμορ και η αίσθηση του ανήκειν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές που συνδέουν την προέλευση του meme με το τραγούδι «Doot Doot (6-7)» του ράπερ Skrilla το 2024, το οποίο έγινε viral μέσα από βίντεο όπου παιδιά φωνάζουν «6-7» σε σχολεία ή γήπεδα, μιμούμενα τη γνωστή κίνηση — την οποία, αξιοσημείωτα, αναπαράγει ακόμα και η Google στις σχετικές αναζητήσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, η έκφραση συνδέθηκε με αθλητικά clips και edits, απογειώνοντας τη δημοτικότητά της όταν εμφανίστηκε σε βίντεο με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball, ο οποίος έχει ύψος 6’7’’, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το South Park.

Αρθρογράφοι σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα χαρακτήρισαν το «6-7» ως παράδειγμα brainrot slang ή ακόμα και «ψηφιακού μηδενισμού», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αποτυπώνει με ακρίβεια τη λογική του TikTok: ένα meme μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η δυναμική του φαινομένου αποτυπώνεται και στα δεδομένα, καθώς οι αναζητήσεις για τον όρο αυξήθηκαν έξι φορές από τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που χρησιμοποίησε το Dictionary.com για την επιλογή του.

Παρά τις αντιδράσεις — και τα σχόλια ότι δεν πρόκειται καν για λέξη ή φράση — η απόφαση του λεξικού αναδεικνύει κάτι βαθύτερο: σε μια εποχή ψηφιακής κουλτούρας και memes, το νόημα συχνά υποχωρεί μπροστά στη συλλογική εμπειρία, το χιούμορ και τη συμμετοχή σε ένα κοινό διαδικτυακό trend.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8c0lnalkn5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}