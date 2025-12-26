Η τεχνολογική ελίτ το 2025: Υψηλές αποτιμήσεις, πολιτικά ρίσκα, νευρικές αγορές

Το 2025 εξελίχθηκε σε έτος βαθιάς ανατροπής για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους επικεφαλής τους να βρίσκονται στο επίκεντρο αλλεπάλληλων σοκ. Οι επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ στο μέτωπο των δασμών, η ένταση του εμπορικού πολέμου και η αμφισβήτηση της βιωσιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα αβεβαιότητας για τις αγορές. Πώς, λοιπόν, ανταποκρίθηκε στις νέες αυτές προκλήσεις η τεχνολογική ελίτ;

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia (τον οποίον οι Financial Times ανέδειξαν ως πρόσωπο της χρονιάς), ο Ίλον Μασκ της Tesla και της X, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon είδαν τις εταιρείες τους να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δασμολογικές αποφάσεις του Λευκού Οίκου, αλλά και από τις έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσε η συζήτηση περί «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι αγορές καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η πολιτική, η τεχνολογία και το εμπόριο είναι πιο αλληλένδετα από ποτέ.

Nvidia: Η κυριαρχία στο AI υπό πίεση

Η Nvidia αποτέλεσε και το 2025 τον βασικό αιμοδότη της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της κατέγραψε άνοδο περίπου 38%–40% από την αρχή του έτους, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 191,86 δολάρια στις 26 Δεκεμβρίου. Τον Οκτώβριο έφτασε στο υψηλότερο σημείο κλεισίματος στα 207,03 δολάρια, ενώ το ενδοσυνεδριακό υψηλό 52 εβδομάδων άγγιξε τα 212,19 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η πραγματική ζήτηση για εξειδικευμένο hardware παραμένει ισχυρότερη από τους φόβους της αγοράς.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποδείχθηκε εύθραυστη. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις εντυπωσιακής αύξησης εσόδων –όπως το +60% τον Νοέμβριο– η μετοχή συχνά δεχόταν πιέσεις. Η αγορά φοβάται ότι η ζήτηση για τσιπ AI μπορεί να αποδειχθεί εφήμερη, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι δασμοί αυξάνουν το κόστος παραγωγής και διαταράσσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Το σοκ του DeepSeek και η αμφισβήτηση της τεχνολογικής υπεροχής

Η ανησυχία αυτή κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν έκανε την εμφάνισή του το κινεζικό chatbot DeepSeek. Η κινεζική πλατφόρμα ισχυρίστηκε ότι μπορεί να επιτυγχάνει παρόμοιες επιδόσεις με σημαντικά χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος, χρησιμοποιώντας λιγότερο ισχυρό –και άρα φθηνότερο– hardware.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση και βίαιη. Η μετοχή της Nvidia κατέρρευσε κατά 17% σε μία μόνο συνεδρίαση, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι η τεχνολογική υπεροχή των αμερικανικών εταιρειών μπορεί να απειληθεί, όχι μόνο από την καινοτομία, αλλά και από τη γεωπολιτική δυναμική Κίνας–ΗΠΑ, την οποία εντείνουν περαιτέρω οι δασμοί του Τραμπ.

Παρόλα αυτά, σε ετήσια βάση, η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σημείωσε άνοδο 37,4%, κλείνοντας στα 188,61 δολάρια από τα 137,24 δολάρια του 2024.

OpenAI: Εκρηκτική αποτίμηση, μεγάλα ερωτήματα

Η OpenAI, αν και ιδιωτική εταιρεία – αρά δεν διαπραγματεύεται σε κάποιο χρηματιστήριο σε αντίθεση με τη Nvidia – βρέθηκε στο επίκεντρο της ίδιας συζήτησης. Το 2025 η αποτίμησή της εκτινάχθηκε από περίπου 300 δισ. δολάρια στις αρχές του έτους, στα 500 δισ. το καλοκαίρι, με αναφορές για πιθανή αποτίμηση έως και 830 δισ. δολάρια σε επικείμενο νέο γύρο χρηματοδότησης τον Δεκέμβριο.

Παρά την εντυπωσιακή αυτή πορεία, οι φόβοι για «φούσκα» παραμένουν έντονοι. Τα έσοδα της OpenAI εκτιμώνται στα 13 δισ. δολάρια για το 2025, όμως οι ζημίες αναμένονται κοντά στα 5 δισ., λόγω του τεράστιου κόστους υποδομών και υπολογιστικής ισχύος.

Η εμφάνιση του DeepSeek, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος που προκαλούν οι δασμοί σε κρίσιμα εξαρτήματα και υπηρεσίες, ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το αν το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο.

Tesla: Δασμοί, πολιτική και νευρικές αγορές

Η Tesla βίωσε το 2025 ως μία από τις πιο ασταθείς χρονιές της. Η μετοχή ξεκίνησε γύρω στα 380 δολάρια και έκλεισε κοντά στα 486, με ετήσια άνοδο περίπου 28% και κεφαλαιοποίηση άνω των 1,5 τρισ. δολαρίων.

Οι δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και η συζήτηση για κατάργηση φοροαπαλλαγών στα ηλεκτρικά οχήματα, λειτούργησαν ως έμμεσο σοκ για την εταιρεία. Παράλληλα, η εμπλοκή του Ίλον Μασκ στο κυβερνητικό σχήμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στους επενδυτές, οδηγώντας τη μετοχή σε απώλειες έως και 24,9% στο πρώτο μισό του έτους.

Η ανάκαμψη ήρθε όταν ο Μασκ αποχώρησε από τον κυβερνητικό ρόλο και επέστρεψε πλήρως στην Tesla, όμως το επεισόδιο ανέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές σε πολιτικά και εμπορικά σοκ. Σε ετήσια βάση η Tesla σημείωσε άνοδο 5,01%.

Amazon και Meta: Οι έμμεσες πληγές των δασμών

Η Amazon του Τζεφ Μπεζος επηρεάστηκε άμεσα από τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν έως και το 145%. Το γεγονός αυτό αύξησε το κόστος στο λιανεμπόριο και συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους, οδηγώντας τη μετοχή σε υποαπόδοση (+6% το 2025). Η Amazon αποτέλεσε και πάλι τον βασικό πυλώνα στήριξης, με ανάπτυξη 20%. Η μετοχή της Amazon ενισχύθηκε παρόλα αυτά με κέρδη 14,8% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, έκλεισε στις 24/12 στα 232,38 δολάρια, ενώ ένα χρόνο πριν η αξία της μετοχής κυμαινόταν στα 202,30 δολάρια.

Η Meta, αν και δεν εμπορεύεται φυσικά προϊόντα, επηρεάστηκε έμμεσα. Οι δασμοί οδήγησαν Κινέζους διαφημιζόμενους, όπως η Temu και η Shein, σε περικοπές δαπανών, προκαλώντας φόβους για απώλειες έως και 7 δισ. δολαρίων στα έσοδα του 2025. Ένα γενικευμένο δασμολογικό σοκ τον Απρίλιο αρκούσε για να ρίξει τη μετοχή κατά 9% σε μία συνεδρίαση.

Η κόντρα της Meta με τις ευρωπαϊκές αρχές

Επιπλέον, πέρα από τις έμμεσες επιπτώσεις των δασμολογικών σοκ στην αγορά της ψηφιακής διαφήμισης, η Meta βρέθηκε το 2025 αντιμέτωπη και με έντονη ρυθμιστική πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκές αρχές, αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο του Digital Markets Act (DMA) και του GDPR, επέβαλαν στην εταιρεία πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, υποχρεώνοντάς τη παράλληλα να αναθεωρήσει κρίσιμα στοιχεία του επιχειρηματικού της μοντέλου στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι κυρώσεις που αφορούν τη χρήση προσωπικών δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση, καθώς και οι αποφάσεις που έκριναν ότι η Meta καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της, ευνοώντας υπηρεσίες όπως το Facebook Marketplace εις βάρος ανταγωνιστών. Αν και τα πρόστιμα δεν απειλούν άμεσα τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ομίλου, εντείνουν την αβεβαιότητα για τα μελλοντικά έσοδα στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις από δασμούς, γεωπολιτική ένταση και αυξημένες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συσσωρεύονται.

Η μετοχή της Meta σημείωσε συνολική άνοδο 15% το 2025, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 667,55 δολάρια στις 24 Δεκεμβρίου. Ένα έτος πριν κυμαινόταν στα 580,20 δολάρια.

Η εκτίναξη της Alphabet

Τέλος, σημειώνεται ακόμη ότι η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, και οι μετοχές της διανύουν ανοδική χρηματιστηριακή πορεία. Από τα 195,35 δολάρια του 2024 βρέθηκε στα 315,67 δολάρια ένα έτος αργότερα.

Αγορές σε αχαρτογράφητα νερά

Το 2025 αποδεικνύεται έτος προειδοποίησης. Οι τεχνολογικοί γίγαντες παραμένουν πανίσχυροι, όμως οι δασμολογικές επιλογές του Τραμπ, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αμφισβήτηση της βιωσιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύπτουν τα όρια της κυριαρχίας τους.

Σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική απόφαση μπορεί να «κρασάρει» τις αγορές και μια νέα τεχνολογία να ανατρέψει κατεστημένες ισορροπίες μέσα σε μία ημέρα, η εποχή της βεβαιότητας φαίνεται να έχει οριστικά παρέλθει. Οι αγορές καλούνται πλέον να κινηθούν σε αχαρτογράφητα νερά, με τους τεχνο-ολιγάρχες να μην αποτελούν εξαίρεση στον νέο κανόνα της αβεβαιότητας.