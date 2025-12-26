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Ζελένσκι: Έτοιμο κατά 90% το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων – Στη Φλόριντα η συνάντηση με Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
16:19 - 26 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Έτοιμο κατά 90% το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων – Στη Φλόριντα η συνάντηση με Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (26/12) ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την Κυριακή (28/12) τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι το υπό διαμόρφωση σχέδιο των 20 σημείων «είναι έτοιμο κατά περίπου 90%».

Η ανακοινωθείσα συνάντηση αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης διπλωματικής πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν στις έντονα αντικρουόμενες απαιτήσεις της Μόσχας και του Κιέβου, όπως επισημαίνει το CNBC.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν μετά την αναφορά του, την Πέμπτη, ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρωσία επιμένει στη… συνέχιση του διαλόγου

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ρωσική πλευρά βρίσκεται ήδη σε επαφή με Αμερικανούς εκπροσώπους, μετά τη συνάντηση του Ρώσου προεδρικού απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα.

«Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ωστόσο οι προσπάθειές του σκοντάφτουν στις αντικρουόμενες θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ουκρανικές παραχωρήσεις

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήταν διατεθειμένος να αποσύρει ουκρανικά στρατεύματα από τη βιομηχανική καρδιά της ανατολικής Ουκρανίας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ειρήνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προχωρήσει επίσης σε αποχώρηση και η περιοχή θα μετατραπεί σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό διεθνή επιτήρηση.

Παρότι η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι σημειώνεται «αργή αλλά σταθερή πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι προτίθεται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει.

{Ζελένσκι: Έτοιμο κατά 90% το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων - Συναντά τον Τραμπ στη Φλόριντα με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο κάδρο }

Ρωσικές απαιτήσεις

Αντιθέτως, η Ρωσία επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει και τα εναπομείναντα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς — απαίτηση που το Κίεβο έχει απορρίψει. Η Ρωσία έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Λουχάνσκ και περίπου το 70% της περιφέρειας Ντονέτσκ, που συγκροτούν την περιοχή του Ντονμπάς.

Οι μάχες συνεχίζονται

Στο πεδίο των συγκρούσεων, ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία ακόμη τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα έπληξε κατοικία στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Ουμάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Μικολάιβ και τα προάστιά της κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της πόλης. Παράλληλα, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις drones στην πόλη της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη έπληξε μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου, χρησιμοποιώντας πυραύλους Storm Shadow που της έχει προμηθεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι επλήγη το διυλιστήριο Νοβοσαχτίνσκ στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας.

«Καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Ο στόχος επλήγη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, δήλωσε ότι ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που χρειάζεται η Μόσχα για να συνεχίσει την εισβολή της. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία επιδιώκει να παραλύσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, στερώντας από τους πολίτες πρόσβαση σε θέρμανση, φως και τρεχούμενο νερό, σε μια προσπάθεια που Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως «εργαλειοποίηση του χειμώνα».

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