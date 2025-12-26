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Επιστρέφει στο προσκήνιο το Ισλαμικό Κράτος μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη Νιγηρία;
Ειδήσεις
19:00 - 26 Δεκ 2025

Επιστρέφει στο προσκήνιο το Ισλαμικό Κράτος μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη Νιγηρία;

Reporter.gr Newsroom
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Η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας, έφερε ξανά στο προσκήνιο την οργάνωση, εν μέσω ανησυχιών ότι επιχειρεί να ανακάμψει μετά την ήττα που υπέστη από συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση στοχοποιεί κυρίως Χριστιανούς στη Νιγηρία «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια», όπως μεταδίδει το Reuters.

Τι είναι το ισλαμικό κράτος;

Το σουνιτικό μουσουλμανικό κίνημα εμφανίστηκε στο Ιράκ και τη Συρία και γρήγορα δημιούργησε ένα «χαλιφάτο», διακηρύσσοντας την εξουσία του πάνω σε όλους τους μουσουλμάνους και εκτοπίζοντας σε μεγάλο βαθμό την Αλ Κάιντα.

Στο απόγειο της ισχύος του, την περίοδο 2014–2017, κατείχε εκτεταμένες περιοχές των δύο χωρών, κυβερνώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Διέθετε βάση μόλις 30 λεπτά οδικώς από τη Βαγδάτη και ήλεγχε επίσης την πόλη Σύρτη στις μεσογειακές ακτές της Λιβύης.

Στα εδάφη που έλεγχε, το Ισλαμικό Κράτος επιδίωξε να λειτουργήσει ως συγκεντρωτικό κράτος, επιβάλλοντας αυστηρά τη δική του ερμηνεία της ισλαμικής σαρία και επιδεικνύοντας ακραία βαρβαρότητα, με δημόσιες εκτελέσεις και βασανιστήρια.

Οι μαχητές του πραγματοποίησαν ή ενέπνευσαν επιθέσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Το χαλιφάτο τελικά κατέρρευσε στο Ιράκ και τη Συρία ύστερα από παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Που δραστηριοποιείται σήμερα;

Μετά την εκδίωξή του από τις βάσεις του στη Ράκα της Συρίας και τη Μοσούλη του Ιράκ, το Ισλαμικό Κράτος κατέφυγε στις απομακρυσμένες περιοχές των δύο κατακερματισμένων χωρών.

Διατηρεί σημαντική παρουσία στη Συρία και το Ιράκ, σε τμήματα της Αφρικής –συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Σαχέλ– καθώς και στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Οι μαχητές του είναι διασκορπισμένοι σε αυτόνομα κύτταρα, η ηγεσία του λειτουργεί μυστικά και το συνολικό του μέγεθος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι αριθμεί περίπου 10.000 μέλη στα βασικά του προπύργια.

Πολλοί ξένοι μαχητές έχουν ενταχθεί στον κλάδο Χορασάν του Ισλαμικού Κράτους (ISIS-K), που πήρε το όνομά του από έναν παλαιό όρο για την περιοχή που περιλάμβανε τμήματα του Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν.

Στις Φιλιππίνες, παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους παραμένουν ενεργά στις νότιες περιοχές, ιδίως στο Μιντανάο, όπου φιλοϊσλαμιστές μαχητές είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την πόλη Μαράουι το 2017.

Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι τακτικές του;

Το Ισλαμικό Κράτος επιδίωκε πάντοτε τη διάδοση της ακραίας μορφής του Ισλάμ που πρεσβεύει, αλλά μετά την κατάρρευση των δυνάμεών του και μια σειρά άλλων αποτυχιών στη Μέση Ανατολή, έχει υιοθετήσει νέες τακτικές.

Σήμερα λειτουργεί ως μια διάσπαρτη οργάνωση, συχνά μέσω παραρτημάτων και υποστηρικτών.

Ωστόσο, έχει διατηρήσει την ικανότητα να πραγματοποιεί επιθέσεις υψηλού αντίκτυπου, τις οποίες αναλαμβάνει μέσω των καναλιών του στο Telegram, συχνά δημοσιεύοντας εικόνες στο πλαίσιο της στρατηγικής του εκφοβισμού.

Παρότι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σε διάφορες περιοχές μοιράζονται την ίδια ιδεολογία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ανταλλάσσουν όπλα ή χρηματοδότηση.

Ο αμερικανικός στρατός εκτιμά ότι ο σημερινός ηγέτης της οργάνωσης είναι ο Αμπντουλκαντίρ Μουμίν, επικεφαλής του παραρτήματος στη Σομαλία.

Πού έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις το τελευταίο διάστημα;

Η επίθεση με πυροβολισμούς σε εβραϊκή εκδήλωση για τη Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η οργάνωση εμπνέει ξανά επιθέσεις «μοναχικών λύκων». Η αστυνομία ανέφερε ότι το Ισλαμικό Κράτος φαίνεται να ενέπνευσε τους δράστες, οι οποίοι σκότωσαν 15 ανθρώπους.

Οι άνδρες που κατηγορούνται για τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια είχαν περάσει χρόνο στις Φιλιππίνες, όπου είναι γνωστό ότι δρουν δίκτυα συνδεδεμένα με το Ισλαμικό Κράτος.

Η οργάνωση συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις και να καταστρώνει σχέδια στη Συρία, όπου η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμησή της.

Αυτόν τον μήνα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολίτης-διερμηνέας σκοτώθηκαν στη Συρία από μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας που φέρεται να συμπαθούσε το Ισλαμικό Κράτος.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε να απαντήσει δυναμικά μετά από ύποπτη επίθεση της οργάνωσης κατά αμερικανικού προσωπικού.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει εκφράσει έντονο μίσος για τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, χαρακτηρίζοντάς τον «το παιδί του Τραμπ» και κατηγορώντας τον ότι «εγκαθίδρυσε το χειρότερο και πιο σκοτεινό κεφάλαιο προδοσίας στη σύγχρονη ισλαμική ιστορία», δύο ημέρες πριν από τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών και του διερμηνέα.

Η οργάνωση έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Αφρική, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να διαθέτει παγκόσμια εμβέλεια.

Τον Οκτώβριο, ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση που, σύμφωνα με αποστολή του ΟΗΕ, σκότωσε τουλάχιστον 43 πιστούς κατά τη διάρκεια νυχτερινής λειτουργίας σε εκκλησία στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τον Φεβρουάριο, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισλαμικό Κράτος επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στην αυτόνομη περιοχή Πούντλαντ της βορειοανατολικής Σομαλίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, γεγονός που προκάλεσε αεροπορικές επιδρομές κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 70 μαχητές.

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