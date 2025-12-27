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Ουκρανία – Σκάνδαλο διαφθοράς: Έφοδοι σε κυβερνητικά γραφεία μετά την αναχώρηση Ζελένσκι για ΗΠΑ
Ειδήσεις
21:59 - 27 Δεκ 2025

Ουκρανία – Σκάνδαλο διαφθοράς: Έφοδοι σε κυβερνητικά γραφεία μετά την αναχώρηση Ζελένσκι για ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU) προχώρησε σήμερα σε εφόδους σε κυβερνητικά γραφεία στο Κίεβο, στο πλαίσιο διερεύνησης ενός νέου φερόμενου σκανδάλου, το οποίο έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η NABU ανέφερε ότι «αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν εν ενεργεία βουλευτές», οι οποίοι, σύμφωνα με την υπηρεσία, «εισέπρατταν συστηματικά παράνομα χρηματικά οφέλη με αντάλλαγμα την ψήφο τους στη Ράντα», δηλαδή στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη NABU, ερευνητές επιχείρησαν αρχικά να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε γραφεία κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Κίεβο, ωστόσο αντιμετώπισαν εμπόδια από δυνάμεις ασφαλείας. Η υπηρεσία υπογράμμισε ότι «η παρεμπόδιση της διεξαγωγής ερευνών συνιστά κατάφωρη παραβίαση του νόμου».

Αργότερα, η κρατική υπηρεσία ασφάλειας ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι τελικά «επιτράπηκε στους ερευνητές της NABU να εισέλθουν στον χώρο των κυβερνητικών υπηρεσιών», όπου στεγάζονται γραφεία πολλών κρατικών θεσμών. Η NABU δεν διευκρίνισε αν στο πλαίσιο της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Το νέο αυτό σκάνδαλο διαφθοράς στο εσωτερικό του ουκρανικού κράτους ξεσπά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική προεδρία έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από πρόσφατο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε τη φερόμενη υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, υπόθεση στην οποία φέρεται να ενεπλάκη στενός συνεργάτης του Ζελένσκι. Το σκάνδαλο εκείνο οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών, καθώς και του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και βασικού διαπραγματευτή για την ειρήνη, Αντρίι Γερμάκ.

Παρά την ύπαρξη τόσο της NABU όσο και της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς (SAP), οι υποθέσεις που αποκαλύπτονται σπάνια καταλήγουν σε τελεσίδικες καταδίκες. Η NABU ιδρύθηκε το 2014, έπειτα από πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, διαθέτει αποκλειστικά ανακριτικές αρμοδιότητες και, παρότι ο επικεφαλής της διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο, λειτουργεί με σχετική ανεξαρτησία εντός της κρατικής δομής.

Το περασμένο καλοκαίρι, η ουκρανική κυβέρνηση επιχείρησε να περιορίσει την αυτονομία τόσο της NABU όσο και της SAP, ωστόσο αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει μετά τις έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών και των δυτικών συμμάχων της χώρας. Οι αντιδράσεις αυτές περιλάμβαναν και διαδηλώσεις – τις πρώτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 – γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα «διορθώσει» τη σχετική νομοθεσία.

Η διαφθορά παραμένει βαθιά ριζωμένο φαινόμενο στην Ουκρανία, όπως και σε πολλές άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 έχουν αποκαλυφθεί πολυάριθμες υποθέσεις, ακόμη και στον στρατό και τον αμυντικό τομέα, με ακτιβιστές κατά της διαφθοράς να καταγγέλλουν πολιτικές πιέσεις και δικαστικές πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του έργου τους.

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