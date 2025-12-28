Στο έλεος του χιονιά η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ – Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Περισσότερες από 900 πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκαν και σχεδόν 8.000 καθυστέρησαν το Σάββατο (27/12), καθώς μια ισχυρή χειμερινή χιονοθύελλα έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες, δοκιμάζοντας τις αντοχές των αεροπορικών εταιρειών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Παράλληλα, η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ έχουν τεθε΄θ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

Παρότι οι τελικές χιονοπτώσεις ήταν χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις, τα αεροδρόμια John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη και Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ κατέγραψαν περισσότερα από τέσσερα ίντσες (περίπου 10 εκατοστά) χιονιού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η χιονοθύελλα προκάλεσε σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες, ειδικά στα μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής.

Σύμφωνα με τo CNBC, στο JFK ακυρώθηκαν πάνω από 136 πτήσεις — περίπου το 20% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων — ενώ στο LaGuardia ακυρώθηκαν 87 πτήσεις, επίσης γύρω στο 20% του ημερήσιου προγράμματος. Στο Newark ακυρώθηκαν 72 πτήσεις, ποσοστό περίπου 12%. Την Παρασκευή, ενόψει της κακοκαιρίας, οι αεροπορικές είχαν ήδη ακυρώσει περισσότερες από 1.700 πτήσεις σε εθνικό επίπεδο, προσπαθώντας να περιορίσουν το χάος που συνήθως προκαλεί μια έντονη χιονοθύελλα.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες — μεταξύ αυτών οι American Airlines, Delta, United, Southwest και JetBlue — ανακοίνωσαν την άρση των τελών αλλαγής εισιτηρίων, ακόμη και για τα πιο περιοριστικά ναύλα, για πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από τη χιονοθύελλα. Οι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν τα ταξίδια τους χωρίς επιπλέον κόστος, αρκεί να πετάξουν έως το τέλος του έτους.

Η χιονοθύελλα ήρθε σε μια περίοδο εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, καθώς ο κλαδικός φορέας Airlines for America προβλέπει ρεκόρ 52,6 εκατομμυρίων επιβατών από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου. Παραδοσιακά, οι αεροπορικές προχωρούν σε προληπτικές ακυρώσεις πτήσεων όταν προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως χιονοθύελλες, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αεροσκαφών, πληρωμάτων και επιβατών και να περιοριστούν μεγαλύτερες αλυσιδωτές διαταραχές.

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