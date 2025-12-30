Ρωσία: Επίθεση σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας στην Οδησσό

Η Ρωσία επιτέθηκε σε ουκρανικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού την Τρίτη (30/12), προκαλώντας ζημιές σε ένα πολιτικό πλοίο και σε εγκαταστάσεις στα λιμάνια του Πιβνέννι και του Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ολέξιι Κουλέμπα.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, ένα πολιτικό πλοίο υπό σημαία Παναμά, φορτωμένο με σιτηρά, υπέστη ζημιές, ενώ χτυπήθηκαν και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως ανέφερε στην εφαρμογή Telegram. «Πρόκειται για μια ακόμη στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας σε πολιτικές λιμενικές υποδομές. Ο εχθρός προσπαθεί να διαταράξει τη λειτουργία των logistics και να περιπλέξει τη ναυσιπλοΐα», δήλωσε ο Κουλέμπα. Παρά τις επιθέσεις, και τα δύο λιμάνια συνέχισαν να λειτουργούν, πρόσθεσε.

Όπως παρατηρεί το πρακτορείο Reuters, η Οδησσός και η ευρύτερη γειτονική περιοχή φιλοξενούν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα που είναι κρίσιμα για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της εν καιρώ πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο παραγωγό και εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών πολέμου, ο ρόλος της Οδησσού και των δύο άλλων λιμανιών της -Πιβνέννι και Τσορνομόρσκ- ως κύριων εμπορικών κόμβων αυξήθηκε, καθώς άλλα ουκρανικά λιμάνια καταστράφηκαν, καταλήφθηκαν ή διαταράχθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τους τελευταίες μήνες, οι θαλάσσιες εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν στοχεύσει ναυτικά και εμπορικά μέσα στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα θαλάσσια drones της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με το λεγόμενο «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην πόλη της Οδησσού και στις λιμενικές της υποδομές.