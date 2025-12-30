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Άνοδος στο πετρέλαιο παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή - Νέο ράλι στα μέταλλα
Εμπορεύματα
14:17 - 30 Δεκ 2025

Άνοδος στο πετρέλαιο παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή - Νέο ράλι στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται την Τρίτη (30/12), παρά τις μειωμένες προσδοκίες για συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και γύρω από την Υεμένη.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση Φεβρουαρίου, που λήγουν την Τρίτη, σημειώνουν άνοδο 0,42% στα 61,75 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης ανοδική πορεία κατά 0,43% στα 58.33 δολάρια ανά βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι το πιο ενεργό συμβόλαιο Μαρτίου διαμορφωνόταν στα 61,61 δολάρια, αυξημένο κατά 12 σεντς. Τα πρότυπα Brent και WTI είχαν κλείσει πάνω από 2% υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη και αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στόχευσε την κατοικία του Πούτιν, μειώνοντας τις ελπίδες για συμφωνία ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο απέρριψε την κατηγορία της Μόσχας ως αβάσιμη υποστηρίζοντας ότι στόχο έχει να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξοργίστηκε από τις λεπτομέρειες της φερόμενης επίθεσης.

«Νομίζω ότι οι αγορές αισθάνονται πως η επίτευξη συμφωνίας θα είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Ed Meir.

Περαιτέρω ανησυχίες για την προσφορά προέκυψαν από τις επιδρομές του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία σε στόχους που περιέγραψε ως ξένη στρατιωτική υποστήριξη προς τους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ νότιους αυτονομιστές στην Υεμένη. Ο συνασπισμός έχει ζητήσει από τις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τη χώρα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πετρελαϊκών δυνάμεων του Κόλπου αυξάνονται.

Στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, οι έμποροι παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια ακόμη μεγάλη επίθεση στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επανεκκινήσει τα προγράμματα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Σημειώνεται ότι παρά τις ανανεωμένες ανησυχίες για ενδεχόμενες διακοπές στην προσφορά, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αντίληψη για μια υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά παραμένει και μπορεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών.

Ο Meir της Marex εκτίμησε ότι οι τιμές θα κινηθούν πτωτικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της «αυξανόμενης υπερπροσφοράς πετρελαίου».

Καταρρέει το φυσικό αέριο - Νέο ράλι στο πεδίο των μετάλλων

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης αυτή τη στιγμή με τις τιμές των ολλανδικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κατά 3,028% στα 27.670 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στο πεδίο των μετάλλων τώρα, μετά τις χθεσινές ρευστοποιήσεις, παρατηρείται νέο ράλι. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός παρουσιάζει άνοδο 1,24% στα 4,397.50 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι εκτοξεύεται ξανά κατά 5,65% στα 74,427 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται σημαντικά κατά 2,41% στα 5.7010 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων παρατηρείται γενικευμένη σταθερότητα, με το κλίμα να παραμένει αμετάβλητο. Η ισοτιμία δολαρίου - ευρώ διαμορφώνεται στα 1,1767 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, η ισοτιμία του δολαρία με τη λίρα διαμορφώνεται στα 1,3506 δολάρια ανά λίρα, ενώ η ισοτιμία της λίρας με το ευρώ βρίσκεται στη 0.8714 λίρα ανά ευρώ.

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