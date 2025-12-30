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Αίγυπτος: Συμφώνησε με το Λίβανο για την προμήθεια φυσικού αερίου
Ειδήσεις
14:32 - 30 Δεκ 2025

Αίγυπτος: Συμφώνησε με το Λίβανο για την προμήθεια φυσικού αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Αίγυπτος και ο Λίβανος υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Λιβάνου σε φυσικό αέριο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μετέδωσαν το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η συμφωνία υπογράφηκε από τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, Τζο Σάντα και τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου, Καρίμ Μπανταουί, παρουσία του πρωθυπουργού του Λιβάνου, Ναμπίλ Σαλάμ.

Μετά την υπογραφή, ο Τζο Σάντα τόνισε ότι ο Λίβανος έχει αποφασίσει να μεταβεί σταδιακά από τη χρήση πετρελαίου μαζούτ στο φυσικό αέριο, καθώς το τελευταίο είναι οικονομικότερο, λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και αποφεύγονται οι δυσκολίες που σχετίζονται με την προμήθεια μαζούτ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε τεχνική έκθεση από επιτροπή της Ιορδανίας, η οποία αξιολογεί την κατάσταση του αγωγού που εκτείνεται από την Άκαμπα στη Συρία και ενός δεύτερου αγωγού από το βορρά, ο οποίος τροφοδοτεί με φυσικό αέριο το Ντέιρ Αμμάρ. Όπως σημείωσε, «το κόστος για την αποκατάσταση του αγωγού δεν είναι υψηλό και η κατασκευή μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες».

Συνέχισε λέγοντας ότι αντίστοιχα προβλέπονται εργασίες και στη συριακή πλευρά, ενώ θα υπάρξει επικοινωνία με δωρητές για την εξεύρεση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του λιβανέζικου τμήματος του αγωγού, από το Ντέιρ Αμμάρ έως τα συριακά σύνορα στο βορρά.

Λίβανος: Στόχος η διαφοροποίηση πηγών φυσικού αερίου

Ο Τζο Σάντα εξήγησε ότι η συμφωνία στοχεύει στην εισαγωγή φυσικού αερίου μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο, ενώ οι λεπτομέρειες της σύμβασης και η τιμή θα καθοριστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει σε σύμβαση για την προμήθεια φυσικού αερίου στο εργοστάσιο του Ντέιρ Αμμάρ, ωστόσο σημείωσε ότι αυτό απαιτεί χρόνο λόγω των αναγκαίων επισκευών στους αγωγούς.

«Πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε τι απαιτείται από τη συριακή πλευρά για την αποκατάσταση των αγωγών στο δικό τους τμήμα. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όχι μόνο με την Αίγυπτο, αλλά και με την Ιορδανία και τη Συρία», πρόσθεσε.

Ο Σάντα τόνισε ότι πλέον δεν υφίσταται πρόβλημα από τον Νόμο του Καίσαρα, ο οποίος στο παρελθόν αποτελούσε εμπόδιο για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου, Καρίμ Μπανταουί, σημείωσε ότι το μνημόνιο συμφωνίας έρχεται να συμπληρώσει τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του Αιγύπτιου πρωθυπουργού, Μουσταφά Μαντμπούλι, στον Λίβανο.

Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος εκπληρώνει τον ρόλο της στην προμήθεια φυσικού αερίου προς τον Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε επίπεδο αραβικών χωρών.

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