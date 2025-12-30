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Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ - Ιράν: Προειδοποιήσεις Πεζεσκιάν μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Ειδήσεις
16:28 - 30 Δεκ 2025

Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ - Ιράν: Προειδοποιήσεις Πεζεσκιάν μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Τεχεράνη στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εις βάρος της χώρας του θα αντιμετωπιστεί με «σκληρά αντίποινα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε ενδεχόμενη επίθεση, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τοποθέτησή του ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος κατά της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (29/12) ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να στηρίξουν ένα νέο, εκτεταμένο στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επανεκκινήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων ή επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, με το Κρεμλίνο να παρεμβαίνει νωρίτερα σήμερα, καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

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