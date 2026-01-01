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Με drone show και αθόρυβα πυροτεχνήματα, υποδέχθηκε η Αθήνα το 2026
Αυτοδιοίκηση
10:21 - 01 Ιαν 2026

Με drone show και αθόρυβα πυροτεχνήματα, υποδέχθηκε η Αθήνα το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα καλωσόρισε το 2026 με μία λαμπερή και γεμάτη παλμό βραδιά. Η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή μουσικής και χορού. Χιλιάδες Αθηναίοι κι επισκέπτες γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου στη φαντασμαγορική εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του 2025, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου και τους καλλιτέχνες Κωστή Μαραβέγια και Ρένα Μόρφη, έδωσαν από τη σκηνή το σύνθημα για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση της αλλαγής του χρόνου.

Αφιέρωμα στον Σαββόπουλο και 650 drones, η αλλαγή του χρόνου

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο εκρηκτικός Νίκος Μουτσινάς και η μοναδική Τόνια Σωτηροπούλου, γεμίζοντας τη σκηνή με την ενέργειά τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 22.00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, που έδωσε τον πρώτο εορταστικό τόνο.

Στη συνέχεια ο μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, με την ανεπιτήδευτη σκηνική του παρουσία και το ζεστό μουσικό του ύφος, ξεσήκωσε το κοινό με τραγούδια γεμάτα συναίσθημα και ρυθμό. Λίγο πριν από την έλευση του 2026 και μαζί με τη λαμπερή Ρένα Μόρφη, παρουσίασαν ένα μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με αγαπημένα τραγούδια του που συνδέουν γενιές. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνέχισε το μουσικό πρόγραμμα και μετά την αλλαγή του χρόνου με τη δυναμική φωνή και τη μοναδική της σκηνική αύρα.

Το αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο συνοδεύτηκε από το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί στον αττικό ουρανό. Τουλάχιστον 650 drones έδωσαν μια φαντασμαγορική εναέρια παράσταση, που λειτούργησε ταυτόχρονα ως αφήγηση: φιγούρες εμπνευσμένες από τον Καραγκιόζη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του αξεπέραστου καλλιτέχνη, αλλά και συμβολικά μηνύματα εμπνευσμένα από τους στίχους του, όπως «η αγάπη είναι παντού», αποτυπώθηκαν στον ουρανό σε απόλυτο συγχρονισμό με τη μουσική. Τα drones σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, χαρίζοντας μια συγκινητική στιγμή που μάγεψε το κοινό.

Η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακά, πολύχρωμα αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον, πυροτεχνήματα. Μία επιλογή που δείχνει τον σεβασμό του Δήμου Αθηναίων στους πολίτες, που είναι ευάλωτοι στους δυνατούς ήχους, αλλά και στα ζώα της πόλης, ενώ συνάδει με τη συνολικότερη προσέγγιση των εορταστικών εκδηλώσεων: να είναι προσβάσιμες και ασφαλείς για όλους.

Η εκδήλωση της υποδοχής του νέου έτους μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube. Είχε ταυτόχρονη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, διασφαλίζοντας ότι ο παλμός της γιορτής έφτασε παντού, με ισότιμη πρόσβαση και χωρίς εμπόδια.

Με προσβασιμότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετικότητα, η υποδοχή του 2026 στο Σύνταγμα επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα μιας πόλης που γιορτάζει συλλογικά, με τρόπο που ενώνει και συμπεριλαμβάνει.

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