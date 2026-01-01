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Επιτέλους ένα απτό όφελος από την κρουαζιέρα για τη νησιωτική Ελλάδα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
10:16 - 01 Ιαν 2026

Επιτέλους ένα απτό όφελος από την κρουαζιέρα για τη νησιωτική Ελλάδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Για χρόνια, η αγορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα μετρούσε επιβάτες, αφίξεις και ρεκόρ, χωρίς όμως αντίστοιχο οικονομικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τη δραστηριότητα.

Το 2025 καταγράφεται για πρώτη φορά μια διαφορετική εικόνα, καθώς η αγορά της κρουαζιέρας (ως αγορά, όχι ως κλάδος) αρχίζει να επιστρέφει μετρήσιμους πόρους στους δήμους και, κατ’ επέκταση, στη χώρα.

Η πρώτη απόδοση εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας αποτελεί γεγονός. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατεύθυνε συνολικά 9.775.519,24 ευρώ σε 64 δήμους της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον ίδιο τον τουρισμό που παράγεται στα λιμάνια.

Το τέλος τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουλίου 2025, γεγονός που περιόρισε αντικειμενικά την απόδοση της πρώτης χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και με εφαρμογή λίγων μόνο μηνών, το μέτρο παρήγαγε ουσιαστικά έσοδα.

Η εκκαθάριση της χρήσης και η απόδοση του συνολικού ποσού επιχορήγησης για το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, με τα τελικά ποσά να εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα σε σχέση με την πρώτη καταβολή.

Η πραγματική δυναμική του μέτρου, ωστόσο, μεταφέρεται στο 2026.

Από το επόμενο έτος, το τέλος κρουαζιέρας θα εφαρμόζεται σε πλήρη ετήσια βάση, χωρίς τα χρονικά κενά της πρώτης χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, η κρουαζιέρα (ως κλάδος) συνεχίζει να καταγράφει σταθερή αυξητική τάση σε προσεγγίσεις και επιβατική κίνηση στα Ελληνικά νησιά.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων δημιουργεί εύλογες προσδοκίες για πολλαπλασιασμό των εσόδων που θα αποδίδονται στους δήμους.

Η σημασία της εξέλιξης δεν βρίσκεται μόνο στα ποσά. Για πρώτη φορά, η αγορά της κρουαζιέρας αποκτά σαφή ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Οι πόροι που αποδίδονται στους δήμους προορίζονται για έργα και παρεμβάσεις που αφορούν βασικές δημοτικές, τουριστικές και λιμενικές υποδομές, δηλαδή για τομείς που επιβαρύνονται άμεσα από τη μαζική τουριστική δραστηριότητα.

Σε μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και δεκάδες λιμένες κρουαζιέρας, η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού επιστροφής πόρων στις τοπικές κοινωνίες συνιστά αλλαγή φιλοσοφίας.

Η αγορά της κρουαζιέρας παύει να είναι μόνο μια δραστηριότητα υψηλών αφίξεων και περιορισμένης τοπικής απόδοσης και αρχίζει να συνδέεται, έστω και σταδιακά, με τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτεί.

Το τέλος κρουαζιέρας δεν λύνει από μόνο του τα χρόνια ζητήματα που συνοδεύουν τον κλάδο, όπως ο κορεσμός προορισμών, η πίεση στις υποδομές, η ανισορροπία μεταξύ κόστους και οφέλους.

Αποτελεί όμως ένα πρώτο, συγκεκριμένο βήμα προς μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ τουριστικής δραστηριότητας και τοπικών κοινωνιών.

Αν το μέτρο εφαρμοστεί με συνέπεια και οι πόροι κατευθυνθούν πράγματι σε έργα ουσίας, το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά καμπής.

Όχι επειδή η κρουαζιέρα «ανακαλύφθηκε» ξανά, αλλά επειδή, για πρώτη φορά, αρχίζει να αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από στατιστικά μεγέθη. Και αυτό, για την Ελλάδα και τους δήμους της, είναι όντως ένα καλό νέο.

Τι απομένει ; Να βρούμε ρεαλιστικούς και βιώσιμους τρόπους ώστε η κρουαζιέρα και ως κλάδος να συμμετέχει και αυτή στην αύξηση των εσόδων των Δήμων της χώρας, δεδομένου πως το τέλος της κρουαζιέρας επιβαρύνει τον επιβάτη και όχι το πλοίο.

Μια λύση θα ήταν μια λογική αύξηση των τελών ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων στα Ελληνικά λιμάνια με βάσει την χωρητικότητα τους και την μεταφορική τους ικανότητα.

Φυσικά μια τέτοια αύξηση οι εταιρίες θα την μετακυλήσουν στον επιβάτη, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα και όχι των Δήμων.

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