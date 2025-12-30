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Ρωσία, Ουκρανία σε παιχνίδια εντυπώσεων με θεατή τον Τραμπ - Οι λόγοι που εμποδίζουν τη συμφωνία
Ειδήσεις
20:12 - 30 Δεκ 2025

Ρωσία, Ουκρανία σε παιχνίδια εντυπώσεων με θεατή τον Τραμπ - Οι λόγοι που εμποδίζουν τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Το Institute for the Study of War επισημαίνει ότι ο ισχυρισμός της Μόσχας περί επίθεσης από 91 ουκρανικά drone στην προεδρική κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν συνοδεύεται από κανένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο και μοιάζει μετέωρος.

Θυμίζουμε, όμως, πως αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί αφορμή για να δηλώσει η Ρωσία πως θα αλλάξει στάση στις διαπραγματεύσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, τορπιλίζοντας ουσιαστικά τις όποιες ελπίδες για τερματισμό του πολέμου.

Το Institute for the Study of War (μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας δημόσιας πολιτικής που προωθεί μια τεκμηριωμένη κατανόηση των στρατιωτικών υποθέσεων) επισημαίνει ότι οι συνθήκες της φερόμενης επίθεσης με drone κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ δεν συνάδουν με το μοτίβο των επιβεβαιωμένων ουκρανικών πληγμάτων εντός της Ρωσίας, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό του.

Σύμφωνα με το ISW, οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος συνήθως συνοδεύονται από ανοιχτές πηγές τεκμηρίωσης - βίντεο αεράμυνας, εκρήξεων ή πυρκαγιών, αναφορές τοπικών αρχών και δημοσιεύματα για ζημιές. Τίποτα από αυτά δεν έχει καταγραφεί στην περίπτωση της φερόμενης επίθεσης στην περιοχή της κατοικίας Πούτιν.

Παράλληλα, ο ισχυρισμός του Σεργκέι Λαβρόφ περί κατάρριψης 89 ουκρανικών drones στο Νόβγκοροντ έρχεται σε αντίφαση με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για 47 drones την ίδια νύχτα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της καταγγελίας.

Ρωσικό αντιπολιτευόμενο μέσο, το Sota, ανέφερε επίσης ότι κάτοικοι της περιοχής Βαλντάι δεν άκουσαν καμία ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων, κάτι που θα ήταν αναπόφευκτο εάν είχαν καταρριφθεί δεκάδες drones.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει έναν «μύθο» που έπλασε για να δικαιολογήσει νέα πλήγματα στο Κίεβο και σε κυβερνητικά κτίρια και να επηρεάσει τον Τραμπ (ο οποίος δήλωσε εξοργισμένος όταν τον ενημέρωσε σχετικά ο Πούτιν, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν είδε αποδείξεις).

Γαλλία και Γερμανία επισήμαναν επίσης πως οι δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, που να δικαιολογούν την αλλαγή της στάσης τους.

Πιθανή αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ εκεχειρία 60 ημερών για να κάνει ένα δημοψήφισμα σχετικά με το εδαφικό, προκειμένου να αποφασίσει ο ουκρανικός λαός, αν θα αποδεχθεί τη συμφωνία των 20 σημείων που προτείνει η Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, την Τρίτη (30/12) έγινε γνωστό πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, την πιθανή αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.

Άλλα ακανθώδη διακυβεύματα είναι:

Η μοίρα της ουκρανικής βιομηχανικής που εποφθαλμιά ο Πούτιν

Ο τεράστιος πυρηνικός σταθμός της Ουκρανίας στα χέρια των Ρώσων

Έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης παρά τη θετική ρητορική

Μπορεί να γίνει δημοψήφισμα;

Ο Ουκρανός ηγέτης επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 87% των Ουκρανών επιθυμούν ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα το 85% απορρίπτει την αποχώρηση από το Ντονμπάς.

Πιστεύει λοιπόν ότι καμία απόφαση ούτε για την τύχη του Ντόνετσκ ούτε για το ευρύτερο σχέδιο των 20 σημείων δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς λαϊκή ψήφο και 60ήμερη κατάπαυση του πυρός για την προετοιμασία της: «Ένα δημοψήφισμα είναι ο τρόπος για να την αποδεχτούμε ή να μην την αποδεχτούμε».

Και αυτό αποτελεί πιθανό σημείο τριβής, καθώς το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός θα παρέτεινε μόνο τη σύγκρουση και θα οδηγούσε σε ανανεωμένες εχθροπραξίες - και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι κατανοεί τη θέση του Πούτιν.

Αλλά χωρίς μια τέτοια ψηφοφορία, ο Ζελένσκι πιστεύει ότι μια συμφωνία δεν θα είχε καμία ισχύ, κάτι που απλώς προσθέτει στη λίστα των ακανθωδών ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 20:15
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