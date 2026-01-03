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Η Volkswagen στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο του Οργανισμού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:47 - 03 Ιαν 2026

Η Volkswagen στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο του Οργανισμού

Νίκος Λιβανός
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  Η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε. στηρίζει το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με τα έσοδα της Λαχειοφόρου να κατευθύνονται ειδικά στη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο της μάρκας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε φορείς που προσφέρουν καθημερινά πραγματικό και ουσιαστικό έργο.

Το Volkswagen Taigo, το compact SUV με crossover σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελεί το μεγάλο δώρο της Λαχειοφόρου Αγοράς, ενισχύοντας την απήχηση και τη δυναμική της φετινής δράσης.

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Δήλωση του κ. Ζακ Χαζάν, Head of Volkswagen

«Στη Volkswagen πιστεύουμε στη δύναμη της έμπρακτης προσφοράς και στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τη συμμετοχή μας στη μεγάλη Λαχειοφόρο του “Χαμόγελου του Παιδιού”, θέλουμε να συμβάλουμε σε μια προσπάθεια που προσφέρει πραγματική φροντίδα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη

Δήλωση του κ. Ηλία Τσούνη, Head of PR, Kosmocar A.E._IliasTsounis___468d1.jpg

«Στην Kosmocar είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό του “Χαμόγελου του Παιδιού”, ενός οργανισμού με διαχρονικό και αποδεδειγμένο έργο για το παιδί και την οικογένεια. Η συμμετοχή μας στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, με την προσφορά ενός Volkswagen Taigo, είναι μια έμπρακτη συνεισφορά που στηρίζει τη συγκέντρωση πόρων και ενισχύει ουσιαστικά τη φροντίδα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για εμάς, η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνεισφορά αποκτούν αξία όταν μεταφράζονται σε δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο — και αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα.»

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