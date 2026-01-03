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Volkswagen Amarok: όφελος έως 3.000 € με παράταση έως 28/02/2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:48 - 03 Ιαν 2026

Volkswagen Amarok: όφελος έως 3.000 € με παράταση έως 28/02/2026

Νίκος Λιβανός
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Με παράταση της προωθητικής ενέργειας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Volkswagen Amarok στις εκδόσεις Life και Style προσφέρει επιπλέον αξία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα pick-up της αγοράς.

Συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 28/02/2026:

  • Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προωθητική ενέργεια αφορά Ιδιώτες, Εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Το Volkswagen Amarok συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα pick-up μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως αξιόπιστο εργαλείο δουλειάς και ως σύγχρονο σύμβολο lifestyle. Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές είτε στο αστικό περιβάλλον, ξεχωρίζει για την οδηγική του απόλαυση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την υπεροχή του, καθώς το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025. Παράλληλα, η γκάμα του εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, το οποίο αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/01/2026 - 09:54
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