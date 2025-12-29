Τραμπ: Μιλά για αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενη «αποβάθρα ναρκωτικών» στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε σήμερα (29/12) στους ισχυρισμούς του ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα, συγκεκριμένα μια αποβάθρα όπου -όπως ανέφερε- φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.

«Σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνονται τα ναρκωτικά στα πλοία. Εκεί φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Πλήξαμε όλα τα πλοία και στη συνέχεια χτυπήσαμε και την ίδια την περιοχή», δήλωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που ο Τραμπ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ήδη από την Παρασκευή (26/12), σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον σταθμό WABC της Νέας Υόρκης και στον επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τζον Κατσιματίδη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Αναφερόμενος στις πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είχε υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια «μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση» όπου κατασκευάζονται πλοία που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Διαθέτουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια εκτεταμένη εγκατάσταση (…) από όπου προέρχονται τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες τη διαλύσαμε. Τους χτυπήσαμε λοιπόν πολύ δυνατά», είχε δηλώσει, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία της εγκατάστασης.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από το Πεντάγωνο, οι αρμόδιοι παρέπεμψαν στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έδωσε καμία επίσημη απάντηση. Παράλληλα, και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Παραμένει ασαφές ποια αμερικανική υπηρεσία φέρεται να πραγματοποίησε το πλήγμα, καθώς και ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Τραμπ είχε δηλώσει πως είχε εγκρίνει στη CIA τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Τους τελευταίους μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε βομβαρδισμούς σκαφών που – σύμφωνα με τις ίδιες – εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων στην περιοχή της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Παράλληλα, έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία αεροναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική και έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι η ανατροπή του, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων της.