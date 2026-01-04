Άγκυρα: «Άγνοια» για το φερόμενο τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο για αυτοεξορία στην Τουρκία

Η Τουρκία δηλώνει άγνοια σχετικά με το φερόμενο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με το οποίο φέρεται να του ζητήθηκε να παραιτηθεί και να αυτοεξοριστεί στη χώρα.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε διπλωματική πηγή της Άγκυρας στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επισημαίνοντας ότι οι τουρκικές αρχές δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο αμερικανικές και βενεζουελάνικες πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, ο Μαδούρο φέρεται να απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρνούμενος να εγκαταλείψει την εξουσία και να μεταβεί στην Τουρκία.

Η διπλωματική πηγή από την Άγκυρα τόνισε: «Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία και δεν είναι γνωστό από πού μπορεί να προήλθε», αφήνοντας σαφές ότι η Τουρκία δεν είχε γνώση ή εμπλοκή στο υποτιθέμενο σχέδιο.

Το ζήτημα αναδεικνύει τις έντονες διεθνείς προεκτάσεις της κρίσης στη Βενεζουέλα και την προσοχή που δίνουν οι χώρες της περιοχής στις εξελίξεις γύρω από τον Μαδούρο και την παρέμβαση των ΗΠΑ.