Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τζέιμι Ντάιμον συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε οικονομικό και διεθνές επίπεδο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.
Η συνάντηση εντάσσεται στις επαφές του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.