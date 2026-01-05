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Μακρόν: Δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο
Ειδήσεις
14:02 - 05 Ιαν 2026

Μακρόν: Δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα (Δευτέρα, 5/1) κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι η Γαλλία «ούτε υποστηρίζει ούτε εγκρίνει» τη «μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο   

«Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία των λαών», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε πως ο Νικολάς Μαδούρο ήταν ένας «δικτάτορας» και ότι η απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», σημειώνοντας πως «καταχράστηκε την ελευθερία του λαού του και έκλεψε τις εκλογές του 2024».

«Η Γαλλία υποστηρίζει την λαϊκή κυριαρχία και η λαϊκή κυριαρχία εκφράσθηκε το 2024», είπε ακόμη η Μπρεζόν, εννοώντας τις προεδρικές εκλογές που κέρδισε, σύμφωνα με το Παρίσι αλλά και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, αν και ο Νικολάς Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε νικητής.

«Αν υπάρξει μετάβαση, τότε ο νικητής του 2024 πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο», δήλωσε κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσιγκτον.

Το Σάββατο (3/1), μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά την διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο πρόεδρος Μακρόν επέμεινε να μιλά για «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση» στην Βενεζουέλα λέγοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας «δεν μπορεί παρά να χαίρεται που απαλλάχθηκε από την δικτατορία του Μαδούρο».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει ότι η αμερικανική επιχείρηση «αντιβαίνει» στο διεθνές δίκαιο.

Τα μηνύματα του προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού πρέπει να ενταχθούν σε μία «συνέχεια», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας ήταν αποτέλεσμα συντονισμού με τον Εμανουέλ Μακρόν και ότι έτυχαν της έγκρισής του.

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