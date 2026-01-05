Μακρόν: Δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο

«Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία των λαών», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε πως ο Νικολάς Μαδούρο ήταν ένας «δικτάτορας» και ότι η απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», σημειώνοντας πως «καταχράστηκε την ελευθερία του λαού του και έκλεψε τις εκλογές του 2024».
«Η Γαλλία υποστηρίζει την λαϊκή κυριαρχία και η λαϊκή κυριαρχία εκφράσθηκε το 2024», είπε ακόμη η Μπρεζόν, εννοώντας τις προεδρικές εκλογές που κέρδισε, σύμφωνα με το Παρίσι αλλά και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, αν και ο Νικολάς Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε νικητής.
«Αν υπάρξει μετάβαση, τότε ο νικητής του 2024 πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο», δήλωσε κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσιγκτον.
Το Σάββατο (3/1), μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά την διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο πρόεδρος Μακρόν επέμεινε να μιλά για «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση» στην Βενεζουέλα λέγοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας «δεν μπορεί παρά να χαίρεται που απαλλάχθηκε από την δικτατορία του Μαδούρο».
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει ότι η αμερικανική επιχείρηση «αντιβαίνει» στο διεθνές δίκαιο.
Τα μηνύματα του προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού πρέπει να ενταχθούν σε μία «συνέχεια», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας ήταν αποτέλεσμα συντονισμού με τον Εμανουέλ Μακρόν και ότι έτυχαν της έγκρισής του.