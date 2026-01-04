Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν: Αιματηρές συγκρούσεις στην Τεχεράνη και σε 40, ακόμα, πόλεις

Νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στην Τεχεράνη, ενώ οι βιαιότητες μεταφέρονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπως μετέδωσε σήμερα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων, κατά την όγδοη ημέρα των διαμαρτυριών.

Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή την αύξηση του κόστους ζωής, έχει πλέον επεκταθεί σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, με πολιτικά αιτήματα να μπαίνουν πλέον στο επίκεντρο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ανακοινώσεων και τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Από τις 30 Δεκεμβρίου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στην Τεχεράνη, συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένες» από το πρακτορείο Fars, με συμμετοχή ομάδων 50 έως 200 νέων. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», χωρίς να καταγραφούν σοβαρά επεισόδια. Η πρωτεύουσα της χώρας αριθμεί περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Αντίθετα, οι συγκρούσεις και οι οργανωμένες επιθέσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας έχουν ενταθεί. Στην κομητεία Μαλεκσαχί, με περίπου 20.000 κατοίκους και σημαντικό κουρδικό πληθυσμό, ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του χθες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι «ταραχοποιοί επιχείρησαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα» και πως δύο από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει βιαιότητες και καταστροφές κυρίως στο δυτικό Ιράν, σε περιοχές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι οι ιρανικές αρχές δεν δημοσιοποιούν πλήρως τις λεπτομέρειες των επεισοδίων, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της κατάστασης. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά η αυθεντικότητά τους δεν μπορεί να επαληθευτεί.