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Τραμπ: Παγώνει κοινωνικά προγράμματα 10 δισ. δολαρίων σε πέντε πολιτείες
Ειδήσεις
10:25 - 07 Ιαν 2026

Τραμπ: Παγώνει κοινωνικά προγράμματα 10 δισ. δολαρίων σε πέντε πολιτείες

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναστολή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάζοντας προγράμματα παιδικής φροντίδας και στήριξης οικογενειών σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ: την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Ιλινόι, τη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS), η απόφαση ελήφθη λόγω «ανησυχιών για απάτες και καταχρήσεις», με την πρόσβαση των πολιτειών στα κονδύλια να περιορίζεται έως ότου ολοκληρωθούν περαιτέρω έρευνες.

Σύμφωνα με το HHS, το πάγωμα αφορά τρία βασικά ομοσπονδιακά προγράμματα:

  1. το Ταμείο Παιδικής Περίθαλψης και Ανάπτυξης, ύψους 2,4 δισ. δολαρίων,
  2. το πρόγραμμα Προσωρινή Βοήθεια για Άπορες Οικογένειες (TANF), ύψους 7,35 δισ. δολαρίων,
  3. και την Ομοσπονδιακή Επιχορήγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (SSBG), συνολικού ύψους 869 εκατ. δολαρίων.
  4. Κοινό χαρακτηριστικό των πέντε πολιτειών είναι ότι κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Από την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με περικοπές ή αναστολή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς πολιτείες, πανεπιστήμια και οργανισμούς, επικαλούμενη ζητήματα που κυμαίνονται από φερόμενες απάτες σε κοινωνικά προγράμματα έως πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στα πανεπιστήμια, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα και τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκαλ, χαρακτήρισε το μέτρο «εκδικητικό και απάνθρωπο», τονίζοντας ότι «τα παιδιά δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πολιτικά πιόνια στη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τις μπλε πολιτείες». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, έκανε λόγο για «εσφαλμένη και απάνθρωπη απόφαση».

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, επισημάνθηκε ότι η πολιτεία έχει ήδη μπλοκάρει απάτες ύψους άνω των 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες από την κυβέρνηση Τραμπ στη Μινεσότα, με αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι μετανάστες εμπλέκονται σε απάτες στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και σε προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, κυβερνητικοί παράγοντες επιτίθενται συχνά στη σομαλική κοινότητα της πολιτείας —τη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ— καθώς και στον Δημοκρατικό κυβερνήτη Τιμ Γουολς, ο οποίος ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2024, και στη βουλευτή Ιλάν Όμαρ, Σομαλοαμερικανίδα εκπρόσωπο περιφέρειας της Μινεάπολις στο Κογκρέσο.

Οργανώσεις και υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν την άποψη ότι οι έρευνες για απάτες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα, προκειμένου να στοχοποιηθούν μετανάστες και, ευρύτερα, πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης.

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