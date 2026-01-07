Γάλλος ΥΠΕΞ: Σχεδιάζουμε απάντηση σε περίπτωση κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία προετοιμάζεται σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς εταίρους για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε κατάληψη της Γροιλανδίας, όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος υπουργός τόνισε ότι το θέμα θα τεθεί σήμερα κατά τη διάρκεια συναντήσεών του με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία, με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης.

Οι δηλώσεις του Μπαρό έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει διάφορες επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής χρησιμοποίησης του αμερικανικού στρατού.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πωληθεί ή να παραχωρηθεί στις ΗΠΑ, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τονίσει ότι η απόφαση για το μέλλον του νησιού ανήκει αποκλειστικά στη Δανία και στη Γροιλανδία.