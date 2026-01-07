ΗΠΑ: Έφοδος και σε δεύτερο τάνκερ στην Καραϊβική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση και δεύτερου πετρελαιοφόρου, αυτή τη φορά στην περιοχή της Καραϊβικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο «Sophia», το οποίο επίσης τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και καταλήφθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διεθνή ύδατα και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ.

Κατά τις αμερικανικές αρχές, το συγκεκριμένο πετρελαιοφόρο φέρεται να έχει άμεση σχέση με τη Βενεζουέλα.

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο "σκοτεινού στόλου", χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων», ανέφερε ο στρατός.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο "σκοτεινού στόλου", χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης "Southern Spear", το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική».

{https://x.com/Southcom/status/2008905619424620879}

Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας: Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς

«Σε δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πριν την αυγή, η Ακτοφυλακή διεξήγαγε δύο διαδοχικές, συντονισμένες επιβιβάσεις σε δύο δεξαμενόπλοια «στόλου-φάντασμα» - ένα στον Βόρειο Ατλαντικό και ένα σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Και τα δύο πλοία - το δεξαμενόπλοιο Bella I και το δεξαμενόπλοιο Sophia - είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς εκεί», ανέφερε η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο Χ και προσέθεσε:

«Υπό την τολμηρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι τακτικές ομάδες της Αμερικανικής Ακτοφυλακής συνεργάστηκαν στενά με τους ομολόγους τους στα Υπουργεία Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και χρησιμοποίησαν την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη τους για να διεξάγουν αυτές τις επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν δύο ασφαλείς και αποτελεσματικές επιβιβάσεις σε διάστημα λίγων ωρών μεταξύ τους.

Ένα από αυτά τα δεξαμενόπλοια, το Motor Tanker Bella I, προσπαθούσε επί εβδομάδες να αποφύγει την Ακτοφυλακή, αλλάζοντας ακόμη και σημαία και βάφοντας νέο όνομα στο κύτος του ενώ καταδιωκόταν, σε μια απελπισμένη και αποτυχημένη προσπάθεια να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη. Το ηρωικό πλήρωμα του USCGC Munro καταδίωξε το πλοίο στα διεθνή ύδατα και μέσα από επικίνδυνες καταιγίδες, παραμένοντας σε διαρκή επιφυλακή και προστατεύοντας τη χώρα με την αποφασιστικότητα και τον πατριωτισμό που κάνουν τους Αμερικανούς περήφανους. Οι γενναίοι αυτοί άνδρες και γυναίκες αξίζουν τις ευχαριστίες του έθνους για την ανιδιοτελή αφοσίωσή τους στο καθήκον.

Οι εγκληματίες του κόσμου έχουν προειδοποιηθεί. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την αποστολή μας να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και να διακόπτουμε τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας όπου και αν τη βρούμε, τελεία και παύλα.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη της χώρας μας στο αποκορύφωμά της. Αυτή είναι η πολιτική "Πρώτα η Αμερική" στη θάλασσα», κατέληξε η Υπουργός.

{https://x.com/Sec_Noem/status/2008907194691915945}

Τι μετέφερε το «Sophia»

Το δεξαμενόπλοιο «Sophia» φέρεται να μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με τον Εμμανουέλ Μπελοστρίνο, υψηλόβαθμο στέλεχος στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Kpler.

«Το Sophia μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου Merey, τα οποία φορτώθηκαν από τον τερματικό σταθμό Jose Oil Terminal (JOT) μεταξύ 26 και 29 Δεκεμβρίου, όπως επιβεβαιώνεται από δορυφορικές εικόνες και αναφορές λιμένων που εξέτασε η Kpler», δήλωσε ο Μπελοστρίνο.

«Το προηγούμενο ταξίδι του VLCC (πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου) ήταν επίσης από τη Βενεζουέλα, όταν φόρτωσε περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου Merey στις αρχές Αυγούστου 2025 πριν κατευθυνθεί προς την ανοικτή θάλασσα της Μαλαισίας. Το φορτίο που υπόκειται σε κυρώσεις πιθανότατα μεταφέρθηκε σε άλλο πλοίο μέσω μυστικής μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο, αλλά η Kpler δεν έχει προσδιορίσει το πλοίο-εταίρο», πρόσθεσε ο Μπελοστρίνο σύμφωνα με το CNN.

Κατάσχεση του «Marinera»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Marinera, το οποίο έφερε ρωσική σημαία. Η επιχείρηση ακολούθησε μια ιδιαίτερα έντονη καταδίωξη που διήρκεσε περισσότερες από δύο εβδομάδες στα ανοιχτά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Το Marinera συγκαταλέγεται στα πολλά πετρελαιοφόρα που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Βενεζουέλας, ενώ το τελευταίο διάστημα είχαν αλλάξει νηολόγιο, υψώνοντας ρωσική σημαία.