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ΗΠΑ: Κατασχέσαμε το ρωσικό τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
16:43 - 07 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Κατασχέσαμε το ρωσικό τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν τελικά στην κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ που συνδεόταν με τη Βενεζουέλα, μετά από δύο και πλέον εβδομάδες καταδίωξής του στον Ατλαντικό.      

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το τάνκερ «Bella 1» κατασχέθηκε σήμερα (7/1) εξαιτίας παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως «Bella 1», ενώ πλέον έχει μετονομαστεί σε «Marinera» και φέρει ρωσική σημαία, σύμφωνα με βάσεις δεδομένων ναυτιλίας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ιστότοποι ανοιχτής πρόσβασης που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα έδειχναν τη θέση του μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας, με πορεία προς βορρά. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι «το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε από το σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ USCGC Munro».

{https://x.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504}

Νωρίτερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε ότι φαίνεται οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ καταδίωκαν το τάνκερ για εβδομάδες, αφού είχε επιχειρήσει να αποφύγει αμερικανικό αποκλεισμό πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων γύρω από τη Βενεζουέλα.

Το πλοίο τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2024, καθώς, όπως γράφει το AP, φέρεται να μετέφερε λαθραία φορτίο για λογαριασμό εταιρείας που συνδέεται με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ. Τον Δεκέμβριο, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο στην Καραϊβική, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε την επιβίβαση και το πλοίο άλλαξε πορεία, κατευθυνόμενο προς τον Ατλαντικό.

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