Σφοδρή κριτική Σταϊνμάιερ στην εξωτερική πολιτική Τραμπ: Να αποτραπεί ένας κόσμος χωρίς κανόνες

Σφοδρή επίθεση στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προειδοποιώντας ότι η διεθνής τάξη κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε έναν κόσμο όπου «οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν». Ο Γερμανός πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια δημοκρατική τάξη, η οποία, όπως τόνισε, δέχεται πρωτοφανή πίεση.

Σε δηλώσεις ασυνήθιστα αυστηρού τόνου, ο Σταϊνμάιερ φάνηκε να αναφέρεται σε πρόσφατες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες πρακτικές εντείνουν την αποδόμηση των διεθνών κανόνων και υπονομεύουν τις βάσεις της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας υπενθύμισε ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσαν ένα πρώτο ιστορικό σημείο καμπής. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά μια δεύτερη, εξίσου σοβαρή ρήξη.

«Υπάρχει πλέον η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, μιας χώρας που συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Σταϊνμάιερ, μιλώντας σε χθεσινό συμπόσιο. Όπως ανέφερε, η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέψει την εξέλιξη ενός κόσμου όπου περιοχές ή ακόμη και ολόκληρα κράτη αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων.

Ο Γερμανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις απειλητικών εξελίξεων απαιτείται ενεργητική παρέμβαση και σημείωσε πως χώρες με αυξανόμενο διεθνές βάρος, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, πρέπει να πειστούν να αναλάβουν ρόλο στην προστασία της παγκόσμιας τάξης και των θεμελιωδών της αρχών.