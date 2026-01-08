ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σφοδρή κριτική Σταϊνμάιερ στην εξωτερική πολιτική Τραμπ: Να αποτραπεί ένας κόσμος χωρίς κανόνες
Ειδήσεις
15:55 - 08 Ιαν 2026

Σφοδρή κριτική Σταϊνμάιερ στην εξωτερική πολιτική Τραμπ: Να αποτραπεί ένας κόσμος χωρίς κανόνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή επίθεση στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προειδοποιώντας ότι η διεθνής τάξη κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε έναν κόσμο όπου «οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν». Ο Γερμανός πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια δημοκρατική τάξη, η οποία, όπως τόνισε, δέχεται πρωτοφανή πίεση.

Σε δηλώσεις ασυνήθιστα αυστηρού τόνου, ο Σταϊνμάιερ φάνηκε να αναφέρεται σε πρόσφατες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες πρακτικές εντείνουν την αποδόμηση των διεθνών κανόνων και υπονομεύουν τις βάσεις της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας υπενθύμισε ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσαν ένα πρώτο ιστορικό σημείο καμπής. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά μια δεύτερη, εξίσου σοβαρή ρήξη.

«Υπάρχει πλέον η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, μιας χώρας που συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Σταϊνμάιερ, μιλώντας σε χθεσινό συμπόσιο. Όπως ανέφερε, η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέψει την εξέλιξη ενός κόσμου όπου περιοχές ή ακόμη και ολόκληρα κράτη αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων.

Ο Γερμανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις απειλητικών εξελίξεων απαιτείται ενεργητική παρέμβαση και σημείωσε πως χώρες με αυξανόμενο διεθνές βάρος, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, πρέπει να πειστούν να αναλάβουν ρόλο στην προστασία της παγκόσμιας τάξης και των θεμελιωδών της αρχών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες
Ειδήσεις

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»
Ειδήσεις

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις
Ειδήσεις

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του
Ειδήσεις

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ