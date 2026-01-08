Τουρκικό ΥΠΕΘΑ: Θα αποκαλύπτουμε πάντα τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ στα Κατεχόμενα

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή εκδήλωση στα Κατεχόμενα, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν, τονίζοντας τη «θεμελιώδη σημασία» της Κύπρου για τους Τουρκοκύπριους και τη σύνδεσή τους με την Τουρκία.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι κάθε τμήμα των εδαφών κατακτήθηκε με αίμα του τουρκοκυπριακού λαού και Τούρκων στρατιωτών και δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η ανάδειξη των «αληθειών» απέναντι σε όποιον προσπαθεί να σβήσει τις ενέργειες της ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθνικής Αντίστασης και Ήρωων, τιμώντας τους πεσόντες και τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας:«Αυτά τα ιερά εδάφη, στη μέση της Μεσογείου, όπου ακόμα και τα κύματα σωπαίνουν με σεβασμό, δεν είναι μόνο ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Δεν είναι μόνο μια πατρίδα, αλλά αθάνατο τεκμήριο της αδελφοσύνης του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφοσύνη είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να λύσει, καμία δυσκολία δεν μπόρεσε να καταστρέψει, καμία ιστορία δεν μπόρεσε να σβήσει!..

Η εκδήλωση «Η Τουρκία και η Κυπριακή Τουρκική Δημοκρατία τιμούν τους ήρωες» πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Τουρκική Διοίκηση Ειρηνικών Δυνάμεων λόγω της Εβδομάδας Εθνικής Αντίστασης και Ήρωων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Τουρκικής Δημοκρατίας, Τουφάν Ερχουρμάν, συγγενών των πεσόντων, επισκεπτών και μαθητών. Στο πρόγραμμα τιμής στους ήρωες, αναφέρθηκε ο αγώνας του κυπριακού τουρκικού λαού για την ύπαρξή του και η υποστήριξη που έδωσε ο Τούρκος στρατιώτης στον αδελφό του.

Αυτά τα εδάφη δεν έγιναν εύκολη πατρίδα! Κάθε εκατοστό τους κατακτήθηκε με το αίμα και τη ζωή του κυπριακού τουρκικού λαού και του Τούρκου στρατιώτη.

Θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε όλες τις αλήθειες απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο, και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του κυπριακού τουρκικού λαού.

Οι ψυχές των αγαπημένων μας ηρώων να είναι ευτυχισμένες, και η μνήμη τους αθάνατη».