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Πολιτική κρίση στην Κύπρο: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, «δεξί χέρι» του Χριστοδουλίδη
Ειδήσεις
11:24 - 12 Ιαν 2026

Πολιτική κρίση στην Κύπρο: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, «δεξί χέρι» του Χριστοδουλίδη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον εμπλέκει σε υπόθεση με μίζες. Στη μακροσκελή ανάρτησή του δηλώνει πλήρη στήριξη στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και πλήγματος της εικόνας της Κύπρου.

Υποστηρίζει ότι οι αναφορές στο πρόσωπό του, στα επίμαχα βίντεο, είναι προϊόν παραποίησης και αποσπασματικής παρουσίασης, τονίζει ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες αρχές και ξεκαθαρίζει πως δεν αποδέχεται καμία σκιά στην εντιμότητά του. Δηλώνει ότι παραιτείται για λόγους διαφάνειας και για να μη χρησιμοποιείται η παρουσία του ως εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος της χώρας και του Προέδρου.

Κλείνοντας, αναφέρει ότι αποχωρεί με υπερηφάνεια για το έργο της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και υπογραμμίζει πως για τον ίδιο προτεραιότητα είναι η Κύπρος και η προστασία των θεσμών της.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 11:47
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