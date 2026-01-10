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Η Κύπρος αντιμέτωπη με εσωτερική κρίση εν μέσω της προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ
Ειδήσεις
18:00 - 10 Ιαν 2026

Η Κύπρος αντιμέτωπη με εσωτερική κρίση εν μέσω της προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η κυπριακή κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι απολύτως προσηλωμένη στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με μια σοβαρή εσωτερική πολιτική κρίση, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο που εγείρει καταγγελίες για διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο.

Η έντονη αναταραχή προκλήθηκε από ένα αινιγματικό βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X και περιλαμβάνει μοντάζ αποσπασμάτων στα οποία εμφανίζονται ανώτερα πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα να περιγράφουν, φαινομενικά, τρόπους παράκαμψης των ορίων προεκλογικών δαπανών μέσω χρηματικών εισφορών, καθώς και να συζητούν μηχανισμούς που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε επιχειρηματίες πρόσβαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πρώτη κυρία. Σε ένα σημείο του βίντεο γίνεται επίσης αναφορά σε βοήθεια προς Ρώσους ώστε να αποφύγουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει το Politico.

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και κάνει λόγο για «υβριδική δραστηριότητα» με στόχο να πληγεί «η εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας». Αν και δεν υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι κατασκευασμένο, επιμένει ότι τα αποσπάσματα έχουν συρραφεί παραπλανητικά και εκτός πλαισίου. Το υλικό φαίνεται να έχει καταγραφεί με κρυφές κάμερες σε ιδιωτικές συναντήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, δεν πείθονται και ζητούν περαιτέρω ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε με έντονο ύφος στις κατηγορίες περί παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή. Κάλεσε όποιον διαθέτει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος κατά την προεκλογική περίοδο ή κατά τη διάρκεια της θητείας του να τα καταθέσει άμεσα στις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον κατηγορεί για διαφθορά.

Αναφερόμενος στις πληρωμές από επιχειρήσεις, σημείωσε ότι οι εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προς όφελος του κράτους, σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια και η άμυνα.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», η οποία περιγράφεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δημόσια επαληθεύσιμα στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα.

Στο βίντεο εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Ο Λακκοτρύπης παρουσιάζεται ως πρόσωπο-κλειδί για την πρόσβαση στον Πρόεδρο και φέρεται να εξηγεί τη διαδικασία υπέρβασης του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ στις προεκλογικές δαπάνες. Ο ίδιος, σε γραπτή δήλωση, υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του έχουν αποκοπεί και αλλοιωθεί σκόπιμα και ανακοίνωσε ότι κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση.

Ο Χαραλάμπους, γαμπρός του Προέδρου, φέρεται να εξηγεί πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο, κάνοντας λόγο για κοινωνικές εισφορές που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν μέσω σχετικών δομών. Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους του.

Το βίντεο υποστηρίζει ότι κοινωνικές εισφορές επιχειρήσεων μέσω ταμείου υπό την ευθύνη της πρώτης κυρίας χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση προνομιακής μεταχείρισης. Το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούργιο, καθώς η Βουλή είχε ψηφίσει νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του ταμείου, την οποία ο Πρόεδρος είχε αναπέμψει επικαλούμενος παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο δικαίωσε τον Πρόεδρο.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έκανε λόγο για σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα και ζήτησε την απομάκρυνση του Χαραλάμπους, την κατάργηση του ταμείου και τη δημοσιοποίηση των δωρητών. Παράλληλα, το κόμμα κατέθεσε πρόταση νόμου για την κατάργηση του ταμείου και ζήτησε την παραίτηση της πρώτης κυρίας από την ηγεσία του. Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΔΗΣΥ, που μίλησε για αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ στην κοινωνία, η οποία απαιτεί πειστικές απαντήσεις.

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