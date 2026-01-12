Τριβές Τραμπ - Exxon Mobil για τη Βενεζουέλα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού της

Σε νέα εστία έντασης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της αμερικανικής ενεργειακής βιομηχανίας εξελίσσεται το ζήτημα της Βενεζουέλας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκλείσει την Exxon Mobil από την αγορά πετρελαίου της χώρας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του πετρελαϊκού κολοσσού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος την Κυριακή, ο Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος από την αντίδραση της Exxon στις εκκλήσεις του προς τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν εκ νέου στον στρατηγικής σημασίας ενεργειακό της τομέα.

«Δεν μου άρεσε η αντίδραση της Exxon», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πιθανότατα θα ήμουν διατεθειμένος να κρατήσω την Exxon έξω». Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εταιρεία ότι «παίζει πολύ πονηρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της δεν ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της κυβέρνησής του.

Στο επίκεντρο οι δηλώσεις του CEO της Exxon

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γουντς φέρεται να ξεκαθάρισε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η αγορά της Βενεζουέλας δεν θεωρείται ελκυστική για επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται «μερικές αρκετά σημαντικές αλλαγές» προκειμένου η Exxon να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα για τρίτη φορά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Exxon άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο συνεργασίας, δηλώνοντας ότι η εταιρεία είναι πεπεισμένη πως, με τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ να συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι απαραίτητες αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η Exxon είναι έτοιμη να αποστείλει τεχνική ομάδα στη χώρα, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και των υφιστάμενων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων.

Πίεση για επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ζητώντας τους να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δεσμευθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις, προσφέροντας εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς αυτές θα υλοποιηθούν.

«Θα έχουμε εγγυήσεις», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας με αιχμηρό τόνο ότι «στο παρελθόν είχαν προβλήματα επειδή δεν είχαν τον Τραμπ ως πρόεδρο».

Αβέβαιο το μέλλον της Exxon στη Βενεζουέλα

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της Exxon Mobil αναδεικνύει τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το επενδυτικό περιβάλλον στη Βενεζουέλα, παρά τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να επαναφέρει τις αμερικανικές εταιρείες στη χώρα.

Το κατά πόσο η Exxon θα βρεθεί τελικά εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού στη Βενεζουέλα ή αν θα υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένει ανοιχτό, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες τόσο για την εταιρεία όσο και για τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.