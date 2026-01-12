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Μαρκ Ράφαλο στις Χρυσές Σφαίρες: Κατακεραυνώνει τον Τραμπ ως «παιδόφιλο και καταδικασμένο βιαστή»
Ειδήσεις
14:58 - 12 Ιαν 2026

Μαρκ Ράφαλο στις Χρυσές Σφαίρες: Κατακεραυνώνει τον Τραμπ ως «παιδόφιλο και καταδικασμένο βιαστή»

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα σκληρά λόγια τοποθετήθηκε ο Μαρκ Ράφαλο κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Ο ηθοποιός, υποψήφιος για το βραβείο για την ερμηνεία του στην αστυνομική δραματική σειρά του HBO «Task», χρησιμοποίησε την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί για να στείλει ένα πολιτικό και ηθικό μήνυμα.

Ο Ράφαλο φορούσε μια καρφίτσα με την ένδειξη «να είσαι καλός», την οποία αφιέρωσε στη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα. «Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η καρφίτσα ήταν αφιερωμένη και «στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζουν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι σήμερα. Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς».

Ο Μαρκ Ράφαλο επέκρινε έντονα τις πολιτικές και τη συμπεριφορά του Τραμπ, λέγοντας: «Λέει στον κόσμο ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτόν. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δική του ηθική, όμως πρόκειται για έναν καταδικασμένο κακοποιό, έναν καταδικασμένο βιαστή. Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του ανθρώπου για την πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, τότε όλοι βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο».

Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι, παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της βραδιάς και την υπερηφάνεια του για την υποψηφιότητά του, δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ. «Θέλω να είμαι εδώ για να γιορτάσω, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ράφαλο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πολιτικής ενασχόλησης στο μέλλον. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο «Us Weekly», τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο: «Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο μου, αλλά ποιος ξέρει. Δηλαδή, ποτέ μη λες ποτέ».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης θετικά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νίκη του: «Με έχει ενθουσιάσει πραγματικά για το τι είναι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή».

Η τοποθέτηση του Ράφαλο στο κόκκινο χαλί, συνδυάζοντας την υπενθύμιση της δολοφονίας της Γκουντ με έντονη κριτική στον Τραμπ, αναδεικνύει τον πολιτικό και ηθικό χαρακτήρα που επιδιώκει να δώσει ο ηθοποιός στην δημόσια παρουσία του, προσελκύοντας τα βλέμματα και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

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